新华社开罗5月18日电 （国际观察）巴以冲突升级对中东局势影响几何

新华社记者王健 尚昊 熊思浩

连日来，巴勒斯坦和以色列之间的流血冲突不断升级，造成包括妇女和儿童在内的大量人员伤亡，引发国际社会严重关切。巴以“火药桶”的引爆也牵动中东各国敏感神经，本轮冲突会否诱发新的地区战争成为舆论关注焦点。

分析人士认为，本轮冲突为近年来以色列与加沙地带武装组织间爆发的最大规模冲突，目前已出现向邻国蔓延之势。不过由于冲突进一步升级并不符合双方利益，因此这种外溢效应有限，不大可能导致地区大规模动荡，但可能对以色列与阿拉伯国家关系正常化造成影响。

出现蔓延之势

巴以冲突的持续升级引发中东各国民众强烈抗议，声援巴勒斯坦的游行示威席卷多地。与以色列接壤地区的部分抗议活动导致暴力事件，巴以冲突出现向邻国蔓延的势头。

据媒体报道，数百名约旦抗议者近日试图冲击连接约旦和以色列的艾伦比桥；一些黎巴嫩边境地区的抗议者试图冲破黎以两国边界围栏，其中一名黎巴嫩人遭以军枪击身亡。以军则声称近日有人从黎巴嫩和叙利亚境内向以色列发射火箭弹。

除了民众抗议，沙特阿拉伯、埃及、土耳其、伊朗等多个中东国家的政府也纷纷发声谴责以色列。伊朗总统鲁哈尼16日与土耳其总统埃尔多安通电话时说，两国作为地区重要国家应相互合作，以“对抗犹太复国主义政权的侵略和罪行”。在伊斯兰合作组织16日召开的紧急视频会议上，沙特谴责以色列“公然侵犯”巴勒斯坦权利。

联合国秘书长古特雷斯16日在安理会巴以冲突问题紧急公开会上警告，这场冲突可能将巴以拖入暴力的恶性循环，给双方人民和整个地区带来灾难性后果。

外溢效应有限

尽管此轮冲突出现向外蔓延之势，不过分析人士大多认为，这种外溢效应有限，冲突不会上升为地区战争，且有可能在短期内实现停火。

土耳其中东研究中心研究员奥伊通·奥尔汉表示，这场冲突不会演变成区域性危机。他说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列之间可能很快就会休战，因为双方都不可能通过军事手段获取更大利益。“像以前一样，这将是一场没有定论的战争，双方都有可能宣布获胜。”

巴勒斯坦国立纳贾赫大学政治学博士萨克尔·贾利勒认为，这次冲突是“局部的、短期的”，虽然黎巴嫩真主党和叙利亚境内的亲伊朗民兵组织都声援哈马斯，但这不太可能导致它们和以色列之间发生大规模冲突。

浙江外国语学院国际问题专家马晓霖说，此次冲突范围有限、局势可控。哈马斯实力远逊于以色列，难以与其进行持久的军事对抗，近日已释放出停火信号。同时，巴以双方在冲突中都有国内政治考量，以色列总理内塔尼亚胡和哈马斯都希望借此次冲突增加在面对国内竞争对手时的政治筹码，因此双方在实现了各自利益诉求之后会“见好就收”。

影响以阿关系

分析人士认为，虽然此轮巴以冲突难以撼动中东地区整体局势，但或将对以色列和阿拉伯国家关系正常化造成一定影响。

巴以问题一直是以阿关系正常化的主要障碍，但近年来，部分阿拉伯国家因忌惮伊朗地区影响力的加强，在美国推动下与以色列改善关系甚至建交。

上海外国语大学中东研究所教授丁隆表示，此次巴以冲突表明，巴以问题仍是影响中东安全稳定的基础性、根源性问题，近年来巴勒斯坦问题持续被边缘化的趋势有望得到一定程度的纠正。

《以色列时报》文章说，随着巴以冲突的加剧，阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥等新近同以色列签署关系正常化协议的国家陷入尴尬境地，一些国家出现了民间社会团体呼吁切断与以色列关系的声音。文章认为，以色列与这些国家之间的关系是否会“倒退”、这场冲突是否会阻碍以色列与其他阿拉伯国家建交仍有待观察。

以色列舆论认为，作为有“潜在”可能与以色列实现关系正常化的国家，此次沙特发表了对以色列的强烈谴责，短期内两国关系的进一步发展变得不现实。（参与记者：冀泽、郑思远、吴丹妮、李碧念、高文成）

(责编：崔越、刘洁妍)