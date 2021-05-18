新华社联合国5月17日电（记者王建刚）联合国安理会本月轮值主席、中国常驻联合国代表张军17日呼吁推动创新发展，全面提高各国科技发展和应用能力，缩小数字鸿沟。

张军主持了当天举行的“新兴科技对国际和平与安全的影响”阿里亚模式会议并在会上发言。他说，应推动创新发展，全面提高各国科技发展和应用能力，缩小数字鸿沟。让各国都充分参与到全球科技发展的进程中来，确保各国特别是发展中国家公正、平等地享受科技进步带来的机遇。要加强各国能力建设，通过新兴科技运用提升各国抗击疫情、应对气候变化、维护粮食安全、能源安全和数据安全的能力。

他说，应营造良好环境，鼓励良性竞争，防止科技垄断。各国应坚持开放发展，坚持在发展中解决好面临的各种挑战，反对单边主义、保护主义和科技霸权主义。要维护国际公平正义，推动平等互利合作，避免科技封锁和壁垒。

张军表示，应加强全球治理，更好规范新兴科技开发利用。要加强制定相关国际文书来填补规则和规范方面的空白，各国应秉持共商、共建、共享的系统治理思路，践行多边主义，鼓励多利益攸关方积极参与，开展广泛对话交流，共同制定新兴科技国际治理框架和规则。

他强调，应认清新兴科技的潜在风险挑战，更好维护国际和平与安全。要确保科技创新在法治轨道和公认的国际准则基础上运行，坚持由人类主导、为人类服务。要高度重视新兴科技在武装冲突中的使用问题，同时加强联合国特别是维和行动对新兴科技的运用。

张军说，应加强统筹协调，切实发挥联合国的核心作用。联合国应加大对新兴科技问题的重视，从和平、发展、安全等领域入手，深入研究并探索建立民主透明、包容普惠的国际合作与治理框架。联合国各机构应加强协调，形成强大合力。

阿里亚模式会议是安理会成员以灵活和非正式的方式，就共同关心的问题同联合国会员国及有关方面进行交流沟通的机制。本次会议由安理会5月轮值主席中国倡议召开，是安理会首次讨论新兴科技问题。

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