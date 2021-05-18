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英国开展临床研究评估孕妇接种新冠疫苗效果

2021年05月18日13:29 | 来源：新华社
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　　新华社伦敦5月17日电（记者张家伟 金晶）英国国家健康研究所17日说，将开始招募孕妇志愿者参与新冠疫苗接种临床研究，以便深入了解相关的安全性、耐受性和免疫原性。

　　据英国国家健康研究所网站发布的消息，该机构领衔开展的这项研究涉及Ⅱ期/Ⅲ期临床试验，将在英国招募约235名健康的怀孕女性志愿者。研究人员希望招募怀孕30周左右的孕妇。

　　试验将使用美国辉瑞公司与德国生物新技术公司合作研发的新冠疫苗，每位志愿者将间隔21天接种两剂疫苗或者被注射安慰剂。

　　英国国家健康研究所说，这项新研究主要是为了获取更多数据来分析孕妇接种辉瑞疫苗后的免疫反应、安全性以及母体抗体转移到新生儿的可能性。

　　英国国家健康研究所新冠疫苗研究项目领衔科学家安德鲁·乌斯季亚诺夫斯基说，团队希望研究成果有助卫生机构找到最好的方式来保护本地人群以及为他们接种疫苗，这其中包括孕妇。

　　英国政府在疫苗和免疫领域的独立专家组“疫苗接种与免疫联合委员会”已在4月发布相关指引表示，卫生机构应为怀孕女性提供经监管机构批准的新冠疫苗。

(责编：崔越、刘洁妍)

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