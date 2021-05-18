新华社堪培拉5月18日电 专访：天问一号成功着陆是“令人难以置信的成就”——访澳大利亚行星专家爱尔兰

新华社记者白旭 岳东兴

澳大利亚行星科学领域专家特雷弗·爱尔兰日前接受新华社记者专访时说，中国天问一号探测器在火星成功着陆是“令人难以置信的成就”，他期待看到祝融号火星车的探测成果，相信其有助于国际合作。

“这是一次非常重要的着陆，因为第一次到另一个星球，往往只会放一个静态平台，基本上是环顾四周和拍照……中国国家航天局克服困难，将火星车放在火星表面，这是令人难以置信的成就。”

爱尔兰说，让探测器在火星自主完成着陆堪称完美地实现了，他期待火星车在火星表面的“漫游”。

爱尔兰是澳大利亚国立大学行星科学教授。他介绍说，自己平时研究的领域之一是通过对陨石样本的研究分析火星上的岩石，“我们非常感兴趣的一点是，想看看火星的表面岩石与我们收集到的陨石究竟有怎样的联系”。

爱尔兰表示，他在地球科学领域与中国同行有过多次合作，包括建造相关设备等，也取得一些科学成果。“中国是一个伟大的国家，我非常喜欢与中国同行们合作。”

他认为，在技术发展和工程领域，中国已经走在世界前列，拥有将探测器送到别的星球的能力，“这是了不起的成就”。科学领域需要更多的国际合作，天问一号成功着陆火星将推动这一合作。

爱尔兰说，火星如今呈现“漂亮的生锈星球”的样子，对于那里曾经发生过什么、是否有过细菌、是否有过富氧的大气层，目前还只是猜测。中国天问一号探测器的探测成果将有助于探究火星更多的奥秘。

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