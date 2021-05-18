新华社联合国5月17日电（记者王建刚）联合国秘书长发言人迪雅里克17日说，联合国正积极展开斡旋，力促巴勒斯坦加沙地带武装组织和以色列停止仍在不断升级的武装冲突。

迪雅里克当天在例行记者会上说，联合国中东和平进程特别协调员托尔·文内斯兰正与各方加强协调。联合国秘书长古特雷斯16日也在安理会巴以冲突问题紧急公开会上敦促冲突方立即停止敌对行动。

迪雅里克说，联合国持续收到大量巴勒斯坦人流离失所的报告。目前，已有超过3.8万名流离失所者向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处所开设的48所学校寻求庇护。有超过2500人因住房在空袭中被毁而无家可归。

迪雅里克说，联合国人道主义事务协调员黑斯廷斯呼吁以色列和巴勒斯坦有关各方立即允许联合国与人道主义合作伙伴向加沙地带运送燃料、食品和医疗用品，并派遣援助人员。他说，联合国世界粮食计划署已开始向加沙北部的超过5.1万人提供紧急援助，以应对日益增加的人道主义需求。但目前进入加沙的过境点仍然处于关闭状态，可能很快就将导致食品和其他基本物资短缺。

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