新华社华盛顿5月17日电（记者刘品然）美国总统拜登17日在与以色列总理内塔尼亚胡通话时首次表态支持巴以双方实现停火。

美国白宫当天发表声明说，拜登表示，以色列应尽一切努力保护无辜平民。拜登重申对以色列自卫权的坚定支持，双方还讨论了以色列在加沙对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）等组织实施军事行动的进展。

这是拜登近一周以来第三次与内塔尼亚胡通话。另据美国务院消息，国务卿布林肯当天与突尼斯、约旦、以色列等国外长通话讨论巴以冲突问题。

这是拜登首次表态支持巴以停火。美国媒体分析说，拜登当天首次作出支持巴以停火的表态一定程度上源于民主党内部压力。多名民主党参议员16日发表联合声明，要求巴以冲突双方立即停火，以防止更多平民伤亡和冲突进一步升级。

连日来，巴勒斯坦加沙地带武装组织与以色列的严重冲突持续升级。以色列国防军和加沙地带卫生部门17日发布的数据显示，10日以来双方冲突已致以方10人死亡、百余人受伤，巴方至少198人死亡，其中包括58名儿童和35名妇女，另有1300人受伤。

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