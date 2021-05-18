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全球连线：“我看到中国人越来越自信，心态也更加开放”——访斯里兰卡统一国民力量党青年委员会主席迪萨纳亚克

2021年05月18日10:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月18日电 全球连线：“我看到中国人越来越自信，心态也更加开放”——访斯里兰卡统一国民力量党青年委员会主席迪萨纳亚克

　　新华社记者骆慧

　　“中国在减贫和发展经济方面取得了巨大成就。2016年以来，我曾6次访问中国，每一次都发现中国有新的发展和不断出现新事物，令我印象十分深刻。我看到中国人越来越自信，心态也更加开放。”斯里兰卡统一国民力量党青年委员会主席、前议会外委会主席马延塔·迪萨纳亚克日前通过视频连线接受新华社记者采访时如是说。

　　迪萨纳亚克说，他去过很多中国的城市和乡村，每次访问，都能看到中国经济社会和人民生活发生许多新的变化。中国的开放程度越来越高，工业园区越来越发达，资本市场也更加开放。

　　“这些变化体现在基础设施建设不断发展、各领域都有长足进步。当我访问北京等大城市时，我还看到中国的文化越来越繁荣，民众在心态上也越来越开放。”他说。

　　迪萨纳亚克说，中国领导人的执政理念着眼于推动中国更加现代化，这使中国在国际上赢得更多的朋友和伙伴。

　　“我曾研读过《习近平谈治国理政》。在这本著作中，习近平主席不仅关注中国自身发展，同样很注重在国际上广交朋友，发展更广泛的国际关系，这将为中国创造更多发展机会。”迪萨纳亚克说。

　　谈及斯中两国关系时，迪萨纳亚克强调，斯中两国非常亲密，如同兄弟一般。“无论一些西方媒体如何攻击、质疑斯中合作，不管他们说什么，我所看到的是，中国一直在帮助斯里兰卡。我们十分珍视这份友谊，十分珍惜和感谢中国对斯里兰卡的关注和帮助。”

　　刚刚被任命为斯里兰卡统一国民力量党青年委员会主席的迪萨纳亚克说，统一国民力量党刚成立一年，是非常年轻的政党。“我们非常期待能够同中国共产党青年干部进行交流，希望新冠疫情结束后，两党能开展更多的青年交往项目，能学习了解对方文化、交流治国理政经验，共同进步。”迪萨纳亚克说，他对加强两党合作充满期待。

(责编：崔越、刘洁妍)

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