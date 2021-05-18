人民网联合国5月17日电 （记者李晓宏）“新兴科技对国际和平与安全的影响”阿里亚模式会议17日在纽约联合国总部召开。该会议由联合国安理会5月轮值主席中国倡议，中国、埃及、肯尼亚、墨西哥、南非、阿联酋6国常驻联合国代表团共同举办，是安理会首次讨论新兴科技问题。

阿里亚模式会议是安理会成员以灵活和非正式的方式，就共同关心的问题同联合国会员国及有关方面进行交流沟通的机制。中国常驻联合国代表张军主持会议，包括安理会成员在内的近40个国家与会发言。

联合国副秘书长兼裁军事务高级代表中满泉，联合国秘书长技术特使办公室代理负责人、联合国经社事务部助理秘书长斯巴托尼桑诺，斯德哥尔摩国际和平研究所高级研究员布兰宁三位通报人结合各自工作及研究领域，从不同角度介绍新兴科技对国际和平与安全的影响。

中满泉表示，国际社会应加强协调合作，确保各方在受益于新兴科技的同时，有效管控风险。斯巴托尼桑诺表示，古特雷斯秘书长提出数字合作路线图，致力于弥合数字鸿沟。国际社会应帮助发展中国家加强数字能力建设，更好实现疫后复苏。布兰宁表示，国际社会应高度重视新兴科技的跨学科、跨领域发展趋势，推动联合国及区域组织协调行动。

与会各方一致认为新兴科技发展事关人类前途命运，各方应高度重视、抓住机遇、充分利用、管控风险，确保新兴科技造福各国人民。大家普遍主张要秉持开放包容精神，积极开展国际交流合作，促进新兴科技发展并实现成果互惠共享，防止科技鸿沟。大家支持奉行多边主义，充分利用联合国平台，加强对话交流，探讨新兴科技开发利用，推进新兴科技全球治理。

张军在发言中指出，新兴科技迅猛发展，正在催生新一轮科技革命，为人类发展进步注入强大动力。新兴科技既是机遇，也是挑战。如何更好地开发、利用、治理新兴科技，既更好造福世界人民，又有效管控风险，是摆在国际社会面前的重大课题，中方对此提出五点主张。

首先，推动创新发展，全面提高各国科技发展和应用能力，缩小数字鸿沟。让各国都充分参与到全球科技发展的进程中来，确保各国特别是发展中国家公正、平等地享受科技进步带来的机遇。要加强各国能力建设，通过新兴科技运用提升各国抗击疫情、应对气候变化、维护粮食安全、能源安全和数据安全的能力。

第二，营造良好环境，鼓励良性竞争，防止科技垄断。各国应坚持开放发展，坚持在发展中解决好面临的各种挑战，反对单边主义、保护主义和科技霸权主义。要维护国际公平正义，推动平等互利合作，避免科技封锁和壁垒。

第三，加强全球治理，更好规范新兴科技开发利用。要加强制定相关国际文书来填补规则和规范方面的空白，各国应秉持共商、共建、共享的系统治理思路，践行多边主义，鼓励多利益攸关方积极参与，开展广泛对话交流，共同制定新兴科技国际治理框架和规则。

第四，认清新兴科技的潜在风险挑战，更好维护国际和平与安全。要确保科技创新在法治轨道和公认的国际准则基础上运行，坚持由人类主导、为人类服务。要高度重视新兴科技在武装冲突中的使用问题，坚决防止被恐怖组织和恐怖分子滥用，以及传播虚假信息和仇恨言论，同时加强联合国特别是维和行动对新兴科技的运用。

第五，加强统筹协调，切实发挥联合国的核心作用。联合国应加大对新兴科技问题的重视，从和平、发展、安全等领域入手，深入研究并探索建立民主透明、包容普惠的国际合作与治理框架。联合国各机构应加强协调，形成强大合力。

张军强调，新兴科技正在成为全球发展的新引擎，国际合作的新领域，全球治理的新课题。各国应携手合作，扩大共识，协调行动，为共同推动新兴科技造福人类作出应有贡献。

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