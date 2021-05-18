以色列与巴勒斯坦加沙地带武装组织之间的最新冲突17日继续。仅16日，以军空袭就导致42名巴勒斯坦人丧生。

美联社发现，尽管一些美国国会议员敦促加大斡旋力度，迄今没有迹象显示美国政府有意向以色列施加更大压力以推动立即停火。

【巴以冲突仍持续】

以军16日的空袭导致加沙地带42名巴勒斯坦人丧生，死亡人数为本轮冲突10日爆发以来最多。

以总理本雅明·内塔尼亚胡当天在电视讲话中说，以军将继续“火力全开”、行动将“持续一段时间”，从而重创巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。

加沙地带卫生部门16日说，以军连日来对加沙地带的轰炸导致巴方188人死亡，其中包括55名儿童和33名妇女，另有1230人受伤。哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）承认，本轮冲突致使20名武装人员丧生。按以方说法，实际数字更多。

加沙地带有超过200万巴勒斯坦人。美联社报道，本轮冲突为2014年以来以色列与加沙地带武装组织间爆发的最大规模冲突。联合国中东问题特使托尔·文内斯兰说，这轮冲突导致大约3.4万名巴勒斯坦人流离失所。

同在16日，哈马斯继续从加沙地带向以色列发射火箭弹。其中一枚落入约旦河西岸城市阿什凯隆一座犹太教堂内。遇袭教堂原定几小时后举行宗教仪式。

以色列方面说，本轮冲突爆发以来，10名以色列人身亡，大约50人重伤，另有数百人受伤。

以军空袭17日凌晨继续。据加沙地带媒体报道，17日遭袭地点包括加沙城以西的公路等。

【美方不愿涉足深？】

美国多座城市15日爆发示威，抗议者声援巴勒斯坦、敦促巴以冲突尽快结束。一些国会议员敦促总统约瑟夫·拜登领导的政府加大斡旋力度。

国会众议院情报委员会主席、民主党人亚当·希夫与国会独立参议员伯尼·桑德斯共同敦促拜登加大对巴以双方的施压力度，同时要求美方致力于重启中东和平对话。

希夫做客一档电视节目时说：“我认为，政府应该更加努力地推动以色列和巴勒斯坦当局结束暴力，从而实现停火、结束敌对，重新回到解决长久纷争的进程中来。”

美联社报道，美国政府官员迄今只是敦促巴以双方冷静，没有公开向以方施压以实现立即停火。这家媒体解读，拜登政府想要把美国外交政策重心从中东和阿富汗转移，没有显现想要过多卷入巴以冲突的迹象。

美国国务院分管以色列和巴勒斯坦事务的助理国务卿帮办哈迪·阿姆尔16日在耶路撒冷会晤以色列国防部长本尼·甘茨。美联社报道，甘茨在会晤中感谢美方对以色列的支持。

另据法新社报道，拜登政府一方面敦促冲突降级，另一方面公开支持以色列自卫的权利。

伊斯兰合作组织16日举行紧急线上会议，敦促以色列停止在加沙地带的军事行动。会议期间，土耳其等国代表指出，在美方推动下，以色列和阿拉伯联合酋长国、巴林等国实现关系正常化令巴以冲突得到解决的前景“渐行渐远”。

美国前总统贝拉克·奥巴马执政时期的中东问题助理国务卿帮办塔玛拉·维特说，巴以问题并未消失，本轮冲突“说明那种所谓的‘现状’是多么不稳定”。她敦促美国政府立即采取新的政治途径、经由谈判化解冲突。（杜鹃）（新华社专特稿）

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