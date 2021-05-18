英国17日进一步放宽防疫限制措施。首相鲍里斯·约翰逊在“解封”前夕提醒民众谨慎行事。

英国新冠疫情近期显现好转迹象，但最初在印度发现的变异新冠病毒仍在英格兰北部快速传播。英国政府正加速推广新冠疫苗接种。

【呼吁谨慎“解封”】

依据英国政府制定的路线图，英格兰17日进一步放宽防疫限制措施：餐厅、酒吧等室内餐饮区恢复营业、博物馆等文化娱乐设施重新开放；室外聚会人数上限增加到30人、室内聚会限制人数为6人或两户家庭；民众可以“跨境度假”，前往个别疫情低风险国家。苏格兰、威尔士和北爱尔兰地区将施行类似“解封”举措。

进一步“解封”前夕，约翰逊呼吁民众“小心行事”。“我们正在密切观察最初在印度发现变异病毒（在英国）的传播情况，在感染率上升地区迅速行动，”他说，“我敦促每一个人小心行事，在享受自由的同时承担遏制病毒的责任。”

连续数月采取防疫限制措施加之疫苗接种迅速推广，英国新冠确诊病例和死亡病例呈现减少趋势。不过，最初在印度发现的变异病毒在英格兰北部博尔顿、布莱克本等地迅速扩散。

英国政府数据显示，过去一周，感染印度发现的变异病毒的人数从520人增至1313人。英国卫生大臣马特·汉考克16日说，这种变异病毒比最初在英国发现的变异病毒传播速度更快，有可能成为英国流行的主要毒株。

为控制疫情，英国军方协助医护人员在博尔顿、布莱克本开展新冠病毒检测，搭建临时接种点以加速疫苗接种。此外，英国政府把50岁以上人群接种疫苗的间隔由12周缩短为8周，以期更快给予民众保护。

英国16日报告新增确诊病例1926例，新增死亡病例4例；累计确诊病例超过445万例，累计死亡病例接近12.8万例。

英国定于6月21日解除剩余防疫限制措施。约翰逊说，如果印度发现的变异病毒导致确诊病例激增，英国或无法如期“解封”。

【现有疫苗有效】

汉考克接受英国天空新闻频道记者采访时说，依据牛津大学的初步数据，科学家认为现有疫苗能够有效应对印度发现的变异病毒。“这意味着我们可以继续采取以接种疫苗应对疫情的策略。”

截至16日，英国超过3600万名成年人已经接种了一剂疫苗，占成年人总人口的69.4%；超过2000万名成年人已接种两剂疫苗，占成年人总人口的38.2%。

英国去年12月8日启动疫苗大规模接种，是全球新冠疫苗接种率最高的国家之一。英国政府打算7月底以前完成所有成年人接种第一剂疫苗的目标。（包雪琳）（新华社专特稿）

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