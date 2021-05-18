人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

英国在隐忧中进一步“解封”

2021年05月18日08:18 | 来源：新华网
小字号

　　英国17日进一步放宽防疫限制措施。首相鲍里斯·约翰逊在“解封”前夕提醒民众谨慎行事。

　　英国新冠疫情近期显现好转迹象，但最初在印度发现的变异新冠病毒仍在英格兰北部快速传播。英国政府正加速推广新冠疫苗接种。

　　【呼吁谨慎“解封”】

　　依据英国政府制定的路线图，英格兰17日进一步放宽防疫限制措施：餐厅、酒吧等室内餐饮区恢复营业、博物馆等文化娱乐设施重新开放；室外聚会人数上限增加到30人、室内聚会限制人数为6人或两户家庭；民众可以“跨境度假”，前往个别疫情低风险国家。苏格兰、威尔士和北爱尔兰地区将施行类似“解封”举措。

　　进一步“解封”前夕，约翰逊呼吁民众“小心行事”。“我们正在密切观察最初在印度发现变异病毒（在英国）的传播情况，在感染率上升地区迅速行动，”他说，“我敦促每一个人小心行事，在享受自由的同时承担遏制病毒的责任。”

　　连续数月采取防疫限制措施加之疫苗接种迅速推广，英国新冠确诊病例和死亡病例呈现减少趋势。不过，最初在印度发现的变异病毒在英格兰北部博尔顿、布莱克本等地迅速扩散。

　　英国政府数据显示，过去一周，感染印度发现的变异病毒的人数从520人增至1313人。英国卫生大臣马特·汉考克16日说，这种变异病毒比最初在英国发现的变异病毒传播速度更快，有可能成为英国流行的主要毒株。

　　为控制疫情，英国军方协助医护人员在博尔顿、布莱克本开展新冠病毒检测，搭建临时接种点以加速疫苗接种。此外，英国政府把50岁以上人群接种疫苗的间隔由12周缩短为8周，以期更快给予民众保护。

　　英国16日报告新增确诊病例1926例，新增死亡病例4例；累计确诊病例超过445万例，累计死亡病例接近12.8万例。

　　英国定于6月21日解除剩余防疫限制措施。约翰逊说，如果印度发现的变异病毒导致确诊病例激增，英国或无法如期“解封”。

　　【现有疫苗有效】

　　汉考克接受英国天空新闻频道记者采访时说，依据牛津大学的初步数据，科学家认为现有疫苗能够有效应对印度发现的变异病毒。“这意味着我们可以继续采取以接种疫苗应对疫情的策略。”

　　截至16日，英国超过3600万名成年人已经接种了一剂疫苗，占成年人总人口的69.4%；超过2000万名成年人已接种两剂疫苗，占成年人总人口的38.2%。

　　英国去年12月8日启动疫苗大规模接种，是全球新冠疫苗接种率最高的国家之一。英国政府打算7月底以前完成所有成年人接种第一剂疫苗的目标。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部