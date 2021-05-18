阿富汗官员说，塔利班和阿富汗政府军16日在南部赫尔曼德省交火。塔利班先前宣布开斋节期间为期三天的停火结束。

赫尔曼德省议会议长阿陶拉·阿富汗说，塔利班和阿富汗军队16日早些时候爆发冲突，塔利班武装人员袭击赫尔曼德省首府拉什卡尔加郊区一处安全检查站。赫尔曼德省省长办公室说，21名塔利班武装人员在同政府军的交火中遭击毙。

阿富汗军方发言人证实，临时停火15日晚些时候结束，战斗已经恢复。

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德告诉法新社记者：“他们（阿富汗军队）开始了行动……不要把责任推给我们。”

阿富汗塔利班与美国政府去年2月签署协议，美方承诺分阶段撤军。美国总统约瑟夫·拜登上台后，将美军完成撤离期限从今年5月1日推迟到9月11日。美国和北大西洋公约组织军队5月1日起开始撤离阿富汗。

近期，阿富汗国内袭击不断，安全形势日趋恶化。塔利班明显加强对政府军的攻势。塔利班先前宣布开斋节期间停火三天，但节前并未停止攻势。

法新社报道，阿富汗政府军16日展开另一项行动，以夺回停火前被塔利班占领的战略重镇尼尔赫地区。尼尔赫位于瓦尔达克省，距首都喀布尔大约40公里，是连接喀布尔与塔利班腹地坎大哈省的重要枢纽。

阿富汗国防部发言人鲁胡拉·阿什拉夫说：“今天（16日），我们的部队成功夺回了这一地区一个战略区域。”

阿富汗政府与塔利班去年9月在卡塔尔首都多哈启动和平谈判，因分歧众多进展缓慢。

国际社会致力于推动双方启动谈判，包括3月在俄罗斯首都莫斯科举行为期一天的会议。土耳其先前打算4月下旬举行阿富汗会议，但在塔利班拒绝出席后，会谈被无限期推迟。

法新社以阿富汗政府和塔利班谈判代表为消息源报道，双方14日在多哈举行会议，讨论如何加快停滞不前的谈判。

按塔利班发言人苏海勒·沙欣的说法，阿富汗政府和塔利班谈判小组16日在卡塔尔举行简短会议。与会方重申寻求和平结束战争的承诺，呼吁尽早重启已经陷入僵局的谈判。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)