新华社日内瓦5月17日电（记者刘曲）5月17日是世界电信和信息社会日。国际电信联盟当天举办虚拟论坛，呼吁国际社会在新冠疫情时代加速数字化转型，利用数字技术在疫情后建设更美好家园，并做好迎接未来挑战的准备。

今年世界电信和信息社会日的主题是“在充满挑战的时代加速数字化转型”，重点强调电信和信息通信技术在疫情背景下增强社会复原力方面的关键作用，帮助挽救生命和维持经济。

国际电联秘书长赵厚麟在致辞中表示，信息社会已成为抵御新冠病毒的主要防线之一，这既凸显了信息通信技术的重要作用，亦呈现出国家之间以及各国内部的数字化不平衡现象。随着全球各领域和生活的方方面面追求数字化转型，各国将迎来机遇，以加强信息通信技术发展战略，鼓励增加对信息通信技术和数字化技能的投资。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中说，新冠疫情带来的种种挑战加速了各地的数字化转型，数字技术当前已维持着数十亿人的生活、工作、健康和学习。但全球仍有近半人口未接入互联网。要真正发挥数字技术的潜能，就必须将这些人包容进来。此外，转型过程中还必须防止数字技术可能带来的风险，比如仇恨和不实信息的传播、网络攻击和对个人数据的滥用等。他呼吁各方共同努力确保数字技术成为一种向善的力量，以实现联合国可持续发展目标。

当天的论坛除邀请国际电联成员和合作伙伴展示其为加快数字化转型而采取的行动和举措外，还特邀来自加纳、波兰、美国、联合国人类住区规划署等的嘉宾，就国家间及不同行业间在信息通信技术和电信领域加强合作的必要性展开交流。

此外，国际电联当天发出一系列行动倡议，包括呼吁各成员在电信及信息通信技术方面制定数字政策和战略，以及时有效地适应和应对可能出现的各种挑战；继续在创新、基础设施、投资和能力开发等领域促进合作与伙伴关系，以推进全民数字化转型并实现《连通目标2030议程》等。

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