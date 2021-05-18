本报驻美国记者 李志伟 本报驻埃及记者 黄培昭

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连日来，巴以冲突不断升级，当地人道主义危机加剧。国际社会普遍对此表示严重关切，呼吁立即停火止暴。多方重申支持联合国有关决议和国际法，呼吁在“两国方案”基础上尽快重启和谈，并敦促为此加强外交努力。

5月16日，中方主持召开联合国安理会巴以冲突问题紧急公开会，引导安理会为缓解紧张局势发挥积极作用。作为联合国安理会5月轮值主席，中方已推动安理会两次就巴以冲突举行紧急磋商。与会代表普遍呼吁巴以双方立即停火，遵守有关安理会决议和国际法，推动局势降温。

多方斡旋力促停火止暴

联合国安理会巴以冲突问题紧急公开会以视频方式举行，中国国务委员兼外长王毅主持会议。各方认为安理会成员和国际社会应发出一致声音，公正推进巴以和谈进程，努力推动巴以两国实现和平共处。

中方全面阐述了对当前巴以冲突局势的主张。国际社会的当务之急是推动停火止暴，同时，推进巴勒斯坦问题持久公正解决也同样重要。安理会对此承担着重要责任，必须行动起来，推动当事方尽快缓解紧张局势，停止敌对行动，推动中东和平进程重回正确轨道，落实安理会相关决议和“两国方案”。

联合国秘书长古特雷斯敦促巴以冲突方立即停止敌对行动。古特雷斯说，巴以间最近的冲突是近年来最严重的升级。冲突可能将巴以拖入暴力的恶性循环，给双方人民和整个地区带来灾难性后果。他强调，重回谈判是唯一出路。只有通过协商达成可持续的政治解决方案才能彻底终止这一毁灭性的暴力循环，为巴以双方带来和平。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·韦尔希宁在发言中表示，有必要尽快在“两国方案”基础上，为重启巴以和平对话创造适当条件。法国常驻联合国代表尼古拉·德里维埃表示，如果没有坚定的政治意愿，以耶路撒冷为首都建立两个和平与安全共存的国家，就只会继续制造痛苦和暴力。

会后，中国常驻联合国代表张军同挪威、突尼斯常驻联合国代表会见记者，就当前巴以冲突局势发表共同谈话。三国代表要求立即停止一切暴力、挑衅、煽动和破坏行为以及驱离计划。三国代表敦促当事双方尽快一道缓解紧张局势并停止暴力。三国代表重申支持根据联合国有关决议和国际法，通过谈判达成“两国方案”，并敦促为此强化和加快外交努力。

人道主义危机日趋严重

连日来，巴以新一轮冲突已造成包括妇女和儿童在内的大量人员伤亡，地区紧张局势进一步升级。据统计，以色列针对加沙的数百次空袭除导致包括58名儿童和35名妇女在内的近200人丧生以外，还导致1300余人受伤。而在从加沙发射的数千枚火箭弹袭击中，包括一名5岁男孩和一名士兵在内的10名以色列人被打死。

截至目前，双方冲突没有显现任何缓和的迹象。以总理内塔尼亚胡强调，加沙的军事行动“只是个开始”，定要让哈马斯付出“沉重代价”。哈马斯强调，“无论付出多大的牺牲，都将继续战斗到底”。

加沙民防局长哈桑17日对媒体表示，由于以色列狂轰滥炸，许多地方楼房被夷为平地。加沙的道路和交通陷入瘫痪，甚至连救护车都难以到达现场进行救援。加沙出现大面积断水断电。为躲避战火，4万多人逃离市中心，到郊外和乡村避难。多方呼吁，以色列应切实履行国际条约义务，尽快全面解除对加沙的封锁围困，保障巴勒斯坦被占领土平民的安全和权利，为人道援助提供准入便利。

与此同时，黎巴嫩、美国、德国、英国、法国等国民众举行声援巴勒斯坦游行，抗议以色列空袭。华盛顿、洛杉矶、纽约、波士顿、费城、亚特兰大等美国多个城市15日举行支持巴勒斯坦人、要求以色列停止空袭加沙的游行示威活动。英国伦敦、利兹、加的夫等城市民众15日分别举行游行示威，声援巴勒斯坦，并呼吁英国政府不要支持以色列，而应协助各方尽快结束冲突。

“两国方案”才是根本出路

巴勒斯坦《耶路撒冷报》撰文指出，眼下持续升温的巴以冲突，是美国政府一味偏袒以色列中东政策酿下的苦果，是巴勒斯坦民众对美国不满情绪的总爆发。

上海外国语大学中东研究所教授丁隆表示：“本轮冲突是过去几年美国一味偏袒以色列，持续侵害巴方基本权利的恶果。”特朗普执政期间，美国无视国际法、国际共识与国际正义，一边倒地偏袒以色列，将巴方逼入绝境。任期结束前，特朗普不遗余力地撮合阿拉伯国家与以色列建交，分化了阿拉伯世界，使巴方陷入空前孤立。美方行径严重损害巴方利益，使孤立无援的巴方陷入绝望，巴勒斯坦人的愤怒积蓄已久。

埃及开罗大学政治系教授纳菲阿表示，此次巴以冲突升级还交织着双方各自内部的复杂政治因素，并将影响未来局势发展。

国际社会普遍认为，停火止暴成为当务之急。安理会必须就巴以冲突采取有力行动，重申对“两国方案”的坚定支持，推动局势尽快降温。当前，应强调联合国在解决巴以冲突、缔造中东和平中的主导作用，对“两国方案”进行再确认，引导巴以重回和谈轨道。这需要冲突相关方停火止暴，更需要大国抛弃私利，负起应有责任。当前，由于一个国家阻拦，安理会至今未能发出一致声音。美国需要承担应尽责任，采取公正立场，支持安理会为缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。

有分析指出，美国口口声声称关心穆斯林人权，如今大批巴勒斯坦穆斯林民众被卷入战火、遭受苦难，美国却对他们的生死无动于衷，甚至强力阻挠国际调停，这种“双标”做法凸显了美国政客的虚伪嘴脸。

丁隆表示，这场冲突的总根源是巴勒斯坦问题长期得不到公正解决，“两国方案”等国际共识被篡改，甚至抛弃。这场冲突再次凸显“两国方案”的宝贵价值，说明“两国方案”仍具有强大生命力，是巴以停止冲突、走向和平唯一现实、可行的解决路径。

（本报华盛顿、开罗5月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月18日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)