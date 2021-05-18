人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

王毅分别同阿富汗总统国家安全顾问、外长通电话

2021年05月18日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社北京5月17日电  5月17日，国务委员兼外长王毅应约同阿富汗总统国家安全顾问穆希卜通电话。

　　王毅表示，中方在处理对阿关系中坚持不干涉内政原则，始终愿在和平共处五项原则基础上与阿平等相待，支持阿维护主权独立、领土完整和民族尊严，支持阿国内和平和解进程。中方赞同“阿人主导、阿人所有”原则，支持阿各方通过和平方式找到广泛包容的政治安排。中方愿为阿人内部谈判提供便利，包括为在华举行谈判创造必要条件。

　　穆希卜表示，阿方感谢中方始终坚定支持阿和平进程，期待就此同中方在双边和联合国安理会框架内加强合作。

　　据新华社北京5月17日电  5月17日，国务委员兼外长王毅同阿富汗外长阿特马尔通电话。

　　王毅表示，中方愿同阿方一道，以今年中阿《睦邻友好合作条约》签署15周年为契机，推动双方深化共建“一带一路”和各领域务实合作。

　　阿特马尔表示，阿方坚定致力于加强阿中关系，希同中方就深化两国务实和反恐合作、推进区域合作进行战略对话沟通。感谢中方为阿抗疫提供大力支持并向阿提供人道主义和发展援助。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月18日 03 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部