据新华社北京5月17日电 5月17日，国务委员兼外长王毅应约同阿富汗总统国家安全顾问穆希卜通电话。

王毅表示，中方在处理对阿关系中坚持不干涉内政原则，始终愿在和平共处五项原则基础上与阿平等相待，支持阿维护主权独立、领土完整和民族尊严，支持阿国内和平和解进程。中方赞同“阿人主导、阿人所有”原则，支持阿各方通过和平方式找到广泛包容的政治安排。中方愿为阿人内部谈判提供便利，包括为在华举行谈判创造必要条件。

穆希卜表示，阿方感谢中方始终坚定支持阿和平进程，期待就此同中方在双边和联合国安理会框架内加强合作。

据新华社北京5月17日电 5月17日，国务委员兼外长王毅同阿富汗外长阿特马尔通电话。

王毅表示，中方愿同阿方一道，以今年中阿《睦邻友好合作条约》签署15周年为契机，推动双方深化共建“一带一路”和各领域务实合作。

阿特马尔表示，阿方坚定致力于加强阿中关系，希同中方就深化两国务实和反恐合作、推进区域合作进行战略对话沟通。感谢中方为阿抗疫提供大力支持并向阿提供人道主义和发展援助。

《 人民日报 》（ 2021年05月18日 03 版）

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