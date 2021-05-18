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王毅主持安理会巴以冲突问题紧急公开会

2021年05月18日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京5月16日电  国务委员兼外长王毅16日主持联合国安理会巴以冲突问题紧急公开会。会议以视频方式举行，巴勒斯坦、约旦、埃及、突尼斯、挪威、爱尔兰、阿尔及利亚外长，俄罗斯副外长，阿盟代表，以色列、美国、爱沙尼亚、越南、墨西哥、肯尼亚、英国、印度、尼日尔、圣文森特和格林纳丁斯、法国常驻联合国代表出席。联合国秘书长古特雷斯、联合国中东和平进程特别协调员文内斯兰向会议作了通报。

　　王毅表示，以色列和巴勒斯坦冲突不断升级，国际社会必须紧急行动起来，全力阻止局势进一步恶化，全力防止地区再陷动荡，全力维护当地人民生命安全。中方主张：第一，停火止暴是当务之急。第二，人道援助是迫切需要。第三，国际支持是应尽义务。安理会必须就巴以冲突采取有力行动。第四，“两国方案”是根本出路。

　　王毅表示，我们将继续加大劝和促谈力度，履行好安理会主席的职责。我们重申对巴以双方和平人士来华开展对话的邀请，也欢迎巴以双方谈判代表在华举行直接谈判。

　　王毅最后表示，我们应该也必须团结一致，践行真正的多边主义，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久的解决。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月18日 03 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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