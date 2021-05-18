本报记者 吴 刚

连日来，我驻外使领馆积极实施“春苗行动”，帮助海外中国公民尽快接种新冠疫苗，目前已在120多个国家开展，惠及50多万海外同胞。同胞们表示，“春苗行动”为大家撑起了保障生命的“安全伞”，大家都为祖国感到骄傲和自豪。

“春苗行动”5月13日在莫桑比克首都马普托正式启动。中国驻莫桑比克大使王贺军参加启动仪式时表示，“春苗行动”成功在莫落地，是中莫两国友好情谊和国际抗疫合作的有力体现。中国驻莫大使馆将努力确保所有符合接种条件的在莫中国公民安全、有序、稳妥实现接种，希望大家在完成接种后继续做好疫情防护，同时坚持履行社会责任，为构建更加紧密的中莫、中非命运共同体作出更大贡献。

5月11日，“春苗行动”在毛里求斯莫卡区的国家综合体育中心正式启动。中国驻毛里求斯大使馆临时代办宫宇峰表示，“春苗行动”将为海外同胞筑起“防火墙”。为在毛中国公民接种中国疫苗，这也是中毛并肩抗疫的具体体现。旅毛侨胞感谢祖国对海外侨胞的关心关爱，表示将继续遵守毛各项防疫规定，做好个人防护，以实际行动为中毛友谊作出更多贡献。

“春苗行动”5月6日在叙利亚启动，近百名在叙中国公民完成第一剂疫苗接种。中国驻叙利亚大使冯飚表示，疫情暴发以来，中国驻叙大使馆通过发放“健康包”“春节包”和推进“春苗行动”等方式，为在叙中国公民提供帮助和服务。

截至5月6日，约1800名自愿且适宜接种的在纳米比亚中国公民全部完成国产新冠疫苗的两剂接种。据悉，第二剂接种工作自4月19日起在纳35个市（镇）的300多个接种点展开。

在贝宁卫生部的协助下，中国驻贝宁大使馆5月4日至5日组织在贝中国公民顺利完成“春苗行动”第二剂国产科兴新冠疫苗接种。接种工作安排在科托努普拉科吉卫生中心。“春苗行动”得到贝宁政府的迅速响应和全力支持。贝宁卫生部为中国公民单独划定接种中心，并根据中国公民要求安排接种中国产新冠疫苗。“春苗行动”覆盖所有在贝中国公民，约900名在贝中国同胞自愿报名并完成了两剂国产疫苗接种。

在中国驻突尼斯大使馆积极推动和突方大力支持下，突尼斯全国6个疫苗接种点5月5日同步完成“春苗行动”第二剂接种工作，为包括港澳台同胞在内的139名在突中国同胞免费接种中国产新冠疫苗。接种人员表示，“春苗行动”让海外同胞第一时间感受到祖国的关怀，将继续做好疫情防护工作，同时稳步推进复工复产。

5月3日，“春苗行动”在黑山启动，432名在黑山的中国公民接种第一剂中国疫苗。黑山卫生部长博约维奇表示，黑方为在黑山的中国公民接种疫苗，再次体现了两国传统友谊。中方先前为黑山捐赠的疫苗已为很大一部分易感人群提供保护，她对中国向黑山提供疫苗表示感谢。

《 人民日报 》（ 2021年05月18日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)