加强团结合作、构建人类卫生健康共同体才是人间正道，才是人类战胜疫情的希望所在

2020年5月18日，习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上发表致辞，宣布中国为推进全球抗疫合作的五大举措，呼吁各国携起手来，共同构建人类卫生健康共同体，对提振全球抗疫信心、推进国际抗疫合作产生重要积极影响。一年来，中国坚定秉持人类命运共同体理念，积极落实有关倡议，坚定携手各国抗击疫情。实践充分证明，加强团结合作、构建人类卫生健康共同体才是人间正道，才是人类战胜疫情的希望所在。

世人记得，第七十三届世界卫生大会召开于人类抗击疫情的关键时刻。彼时，个别西方大国将疫情政治化、对他国污名化，无理指责世界卫生组织，破坏全球团结抗疫大局。习近平主席应邀发表致辞，提出全力搞好疫情防控、发挥世卫组织领导作用、加大对非洲国家支持、加强全球公共卫生治理、恢复经济社会发展、加强国际合作的建议。中国在大会上分享疫情防控经验，凝聚国际合力，指明合作方向，充分展现应势而为、勇于担当的大国作用。一年来，人类命运与共观念更加深入人心，构建人类卫生健康共同体成为众多国家的自觉行动。埃及病毒学专家马格迪·巴德兰表示，中国提出的构建人类卫生健康共同体理念在抗击新冠肺炎疫情中彰显出珍贵价值。

中国言必信、行必果，为全球团结抗疫注入强大信心。中方最早作出并积极践行将疫苗作为全球公共产品的承诺，积极同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，中国援建的非洲疾控中心总部项目开工……中国行动有效助力全球抗疫，赢得各方积极评价。中方正在以不同方式向100多个国家和国际组织提供急需的疫苗，并同埃及、阿联酋等10多个发展中国家开展技术转让和合作生产。中国国药集团疫苗近日获得世卫组织紧急使用审批后，正积极推进向“新冠肺炎疫苗实施计划”供苗事宜。据阿联酋媒体报道，中国国药集团与当地企业合作生产的疫苗被命名为“生命之苗”。英国《自然》杂志网站日前发文指出，“对许多国家来说，中国疫苗是唯一可及的疫苗”。

疫情仍在全球蔓延，团结合作抗疫仍是紧要任务。当前，全球累计新冠肺炎确诊病例已超1.6亿例，死亡病例超336万例，个别国家甚至陷入了与疫情的“拉锯战”。美国《洛杉矶时报》不久前发表评论指出，人类战胜疫情需要“像作战一样努力”。不容乐观的形势面前，个别国家奉行“疫苗民族主义”，大量囤积疫苗，对国际抗疫合作构成严重威胁。世卫组织总干事谭德塞日前再次强调，全球合作是结束新冠肺炎疫情的唯一选择。

“人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。”在第七十四届世界卫生大会即将到来之际，各方理当遵循倡导凝聚团结抗疫合力的主张，为共同佑护各国人民生命和健康而积极行动。中国将一如既往，同各方真诚携手，风雨同舟，不断为构建人类卫生健康共同体作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2021年05月18日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)