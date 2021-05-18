本报记者 车 斌

2020年5月18日，习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上发表题为《团结合作战胜疫情 共同构建人类卫生健康共同体》的致辞。习近平主席指出，疫情还在蔓延，防控仍需努力，要全力搞好疫情防控，发挥世卫组织领导作用，加大对非洲国家支持，加强全球公共卫生治理，恢复经济社会发展，加强国际合作。习近平主席宣布中国为推进全球抗疫合作的五大举措，呼吁各国携起手来，共同构建人类卫生健康共同体。

共同构建人类卫生健康共同体的重要倡议，阐释中国推进疫情防控国际合作的科学主张，彰显中国负责任大国的担当和作为，凝聚世界共同应对挑战的共识和力量，赢得国际社会广泛赞誉。一年来，中国积极开展抗疫国际合作，以实际行动践行人类卫生健康共同体理念，为构建人类命运共同体注入新的时代内涵。

逻辑内涵：

与人类命运共同体一脉相承

“中方愿同法方共同推进疫情防控国际合作，支持联合国及世界卫生组织在完善全球公共卫生治理中发挥核心作用，打造人类卫生健康共同体。”去年3月，习近平主席向法国总统马克龙致慰问电时首次提出“打造人类卫生健康共同体”。

在会见、通话、互致信函、重大多边外交活动等不同场合，习近平主席亲力亲为推动疫情防控国际合作，呼吁国际社会团结抗疫、共同构建人类卫生健康共同体。以元首外交为引领，构建人类卫生健康共同体理念深入人心。世卫组织总干事谭德塞高度评价：中方有关构建人类卫生健康共同体的呼吁非常及时，呼应了《世界卫生组织组织法》有关为实现世界上所有人都能达到最高标准的健康而提出的愿景。

习近平主席强调：“人人享有健康是全人类共同愿景，也是共建人类命运共同体的重要组成部分。”人类卫生健康共同体与人类命运共同体一脉相承，是人类命运共同体在卫生健康领域的生动阐释。

中国倡议构建人类卫生健康共同体，源自中国坚持人民至上、生命至上的仁爱传统和中国共产党人以人民为中心的价值追求。

人们无法忘记，从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，从在华外国留学生到来华外国人员……在中国抗击疫情历程中，每一个生命都得到全力护佑。

中国倡议构建人类卫生健康共同体，源自中华民族大同世界、天下为公的文化基因和中国坚持大道不孤、大爱无疆的国际人道主义情怀。

中国不仅对中国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。正如老挝人民革命党中央办公厅副主任京培评价，中国推动国际抗疫合作，提出构建人类卫生健康共同体，“这是共产党人的国际主义本色”。

深远意义：

为应对全球公共卫生危机长远计

“除非人人都安全，否则无人会安全。”世卫组织如是警告。新冠肺炎疫情以一种特殊方式提醒世人，人类是休戚与共的命运共同体。

病毒无国界，人间有真情。“山川异域，风月同天”“岂曰无衣，与子同裳”“投我以木桃，报之以琼瑶”……面对疫情挑战，国家之间、民众之间的团结合作与相互支持，正是构建人类卫生健康共同体的生动写照。

构建人类卫生健康共同体，从人类命运共同体的高度，为应对第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件贡献了中国智慧和中国方案。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱特别注意到，习近平主席多次提到加大对非洲国家支持，“这既让人看到中非相互支持的情谊，也让世界看到‘人类生活在同一片天空下’的中国视野，以及在这种视野下推动团结抗疫的中国理念。”去年12月14日，中国援建的非洲疾控中心总部项目在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴破土动工，这是中国践行承诺的有力证明。

构建人类卫生健康共同体，凸显“团结合作是战胜疫情最有力的武器”，被认为是国际社会合作抗疫的现实路径。肯尼亚国际问题专家卡文斯对此深表认同：“各国必须通力合作、抗击疫情，共同构建人类卫生健康共同体，加强全球公共卫生治理。”

构建人类卫生健康共同体，坚持多边主义和完善全球公共卫生治理，是推动国际社会应对未来全球公共卫生危机的长远之计。第七十二届世界卫生大会主席、老挝卫生部长本贡·西哈冯赞赏习近平主席提出的人类卫生健康共同体理念，积极评价中国始终支持世界卫生组织在全球抗疫工作中的领导作用。

中国担当：

以实际行动彰显真诚愿望

秉持人类命运共同体理念，中国第一时间向世卫组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，毫无保留地同各方分享防控和救治经验。在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，中国向世卫组织提供5000万美元现汇援助，向200多个国家和地区提供和出口防疫物资，同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”……中方务实之举，赢得国际社会特别是广大发展中国家的高度赞誉。

疫苗是疫情和病毒的克星，是抗疫防疫的硬核力量。习近平主席在第七十三届世界卫生大会上宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。去年11月，习近平主席在二十国集团领导人第十五次峰会上指出，中国愿同各国加强合作，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。

一年来，中方以实际行动践行承诺：率先加入世卫组织“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议，积极同10多个国家开展疫苗研发合作，加入并支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，促进疫苗公平分配；应世卫组织方面请求，向“实施计划”提供1000万剂国产疫苗，主要用于满足发展中国家急需；决定参加维和人员新冠疫苗之友小组，并向联合国维和人员捐赠疫苗。

目前，中国已经陆续向80多个国家和3个国际组织提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗。中国是向发展中国家提供疫苗最多的国家，中国援助的疫苗是许多国家获得的第一批疫苗。

赤道几内亚总统奥比昂表示，中国疫苗为当地焦灼的抗疫战场带来希望的甘霖；津巴布韦总统姆南加古瓦表示，中国捐赠的疫苗犹如隧道尽头的光芒；菲律宾总统杜特尔特说，接收中国疫苗是菲律宾在抗击新冠肺炎疫情过程中迈出的关键一步；玻利维亚总统阿尔塞表示，玻方由衷感谢中国政府和人民在玻利维亚最需要的时候伸出援手……

日前，谭德塞宣布，将中国国药新冠疫苗列入紧急使用清单，成为清单内首支非西方疫苗，也是中国防治传染病疫苗首次获得世卫紧急使用授权。截至目前，全球已有60多个国家批准中国疫苗注册上市或紧急使用。多国政要带头接种中国疫苗，用实际行动为中国投下信任票。

战疫仍在进行，胜利终将到来。同舟共济，命运与共，必将开创健康安全的未来。

《 人民日报 》（ 2021年05月18日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)