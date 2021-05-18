本报记者 李嘉宝

据美国政治新闻网站报道，意大利议会日前通过总预算为2221亿欧元的国家复苏计划，其中1915亿欧元将来自欧盟复苏基金。意大利已将该计划草案提交至欧盟委员会。此外，波兰也于近日向欧委会提交“国家重建计划”，以获取复苏基金的支持。

进入实际运行阶段

据“欧洲动态”网站近日报道，已有10多个欧盟成员国向欧委会提交了包含如何使用欧盟复苏基金的计划。

2020年7月，欧盟各国领导人就“下一代欧盟”复苏计划达成协议。根据协议，欧盟将设立规模为7500亿欧元的新冠肺炎疫情复苏基金，其中将有3900亿欧元作为直接拨款，另外3600亿欧元以贷款形式用于各成员国恢复经济。该计划还要求各成员国向欧委会提交具体的经济复苏计划报告，经欧洲理事会批准后方可获得相关资金。

当地时间4月22日，欧盟委员会发表声明称，葡萄牙成为首个正式向其提交经济复苏计划的成员国。按照现行价格计算，葡萄牙有望从欧盟复苏基金中获得139亿欧元的拨款和27亿欧元的贷款来助力经济复苏。

“按照欧委会的相关程序，欧盟复苏基金已面向成员国开放申请，表明该基金已进入实际运行阶段。”中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者采访时指出。

各国谨慎制定方案

根据欧委会的安排，成员国提交经济复苏计划后，欧委会要花2个月时间来审核计划，之后提交欧洲理事会批准又需要1个月。为力求在今年夏季发放第一批复苏基金，欧委会一直敦促成员国在4月30日之前按时提交国别计划。

但英国《金融时报》称，几个欧盟国家尚未批准欧盟所谓的“自有资源”决定，还有国家未提交支出计划以及相应的经济改革承诺。

“关于复苏基金的使用领域，欧盟对成员国提出了严格要求，即至少37%的开支用于支持气候目标的投资与改革，20%的开支用于数字转型。”赵柯分析说，欧盟的政治风格一贯是“妥协文化”，从倡议提出到政策实施往往需要几年时间。但是，此次欧盟复苏基金很快就进入实际运转阶段，再加上资金数额庞大、使用领域有严格规范，各国在制定具体方案时会更加谨慎。

刺激欧盟经济复苏

近期，欧盟多国逐步放松疫情管控举措，以促使社会经济生活恢复正常。欧盟复苏基金被寄予厚望。据外媒报道，欧盟委员会近日发布经济预测，称欧洲经济的反弹将归功于“复苏基金、疫苗、全球贸易和解除封锁带来的信心”。德国《明镜》周刊援引观点说：“如果复苏基金拨款无限期延迟，对欧洲来说将是一场经济灾难。”

赵柯分析说，欧盟复苏基金规模庞大，数千亿欧元的投入将刺激成员国经济复苏。更重要的是，它标志着欧盟财政一体化迈出实质性一步，向国际社会宣誓了欧盟继续推进欧洲一体化的坚定决心。同时，基金倾向于数字化和绿色发展等领域，展示了欧盟调整、重组经济结构的雄心，与欧洲整体发展战略一致。“因此，一些成员国尽管有延迟，但应该会陆续提交申请，以获取来自欧盟的资金支持。”

“今年和明年，我们将感受到欧盟复苏基金的影响。”正如欧盟经济委员保罗·金蒂罗尼所说，“欧盟需要在布鲁塞尔和各国进行大量艰苦的工作，以充分利用这一历史性机遇。”

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