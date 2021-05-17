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英国按原计划进一步“解封”

2021年05月17日20:39 | 来源：人民网-国际频道
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唐人街多数顾客选择户外就餐。韦心笛摄
唐人街多数顾客选择户外就餐。韦心笛摄

人民网伦敦5月17日电 （余颖）当地时间17日，英国进一步“解封”。面临疫情略显严峻的情况，尤其是面对印度出现的变异新冠病毒的威胁，专家呼吁民众保持小心警惕。

根据计划，17日起，所有商店和餐饮业完全“解封”，餐厅、酒吧恢复室内营业，久违的室内就餐回来，电影院、博物馆、剧院也重开。人民网看到，国家美术馆打出大幅”欢迎回来”的标语，等候多时的民众正在排队扫码入场。唐人街亦恢复了往日的忙碌场景，多家餐厅表示，近期的预定增加，餐厅人手都开始紧张。但绝大多数顾客还是选择在户外就餐。

不过，在民众迎来自由日的”开心时刻”的同时，英国多位专家呼吁人们还是要保持小心警惕，尽量避免在酒吧餐厅的室内部分进行社交活动，以降低感染和传播病毒的风险。

近段时间，各类变异病毒确诊病例数在英国逐步升高。全英目前共发现约1300例印度变异新冠病毒感染病例，其中伦敦的确诊病例数最高。

此前，英国首相约翰逊表示，针对这种变异病毒的威胁，目前没有证据显示英国在用新冠疫苗的保护作用会减弱。英国将加快为50岁以上及临床易感人群接种第二剂新冠疫苗，缩短两剂疫苗接种的时间间隔至8周。英国卫生大臣汉考克16日在接受媒体采访也表示，目前的局势其实是”疫苗接种和病毒之间的竞赛”，所有符合资格的人都应该尽快接种疫苗，

截至5月15日，英国一共有超过3659万人（占总人口的69.0%）注射了第一针新冠疫苗，超过2010万人（占总人口的38.2%）两针疫苗全部完成，本周起英格兰所有35岁以上的人都可以去预约接种疫苗。    

(责编：刘叶婷、常红)

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