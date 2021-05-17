新华社东京5月17日电（记者王子江）东京奥运火炬17日开始在广岛传递，不过因为疫情形势严峻，路上的传递被取消，所有火炬手聚集在公园内，闭门完成了传递。

传递活动在1945年原子弹爆炸地附近的和平纪念公园内举行。在没有观众的情况下，火炬手们间隔大约5米站成一列，面对少数亲朋好友、媒体和组委会人员依次点燃了手中的火炬。

当天最知名的火炬手是在2016年里约奥运会上赢得女子200米蛙泳金牌的金藤理绘。出生在广岛县的她说：“火炬在公共道路上传递能够使每个人感觉更接近奥运会，这本来是一个很好的机会，但很遗憾取消了。”

不过，她仍然表示，能够站在和平纪念公园里传递圣火，仍然有一种“特别的感觉”，因为这里是象征和平的地方。

在1964年东京奥运会开幕式上点燃主火炬的坂井义则的弟弟也参加了火炬传递。坂井义则也是广岛人，出生在广岛原子弹爆炸当日，是灾难的幸存者，他于2014年去世。

奥运火炬在广岛的传递本来是东京奥组委非常重视的一段，去年奥运会推迟之前，奥组委就计划邀请国际奥委会主席巴赫参加火炬在广岛的传递活动。除了邀请的多名火炬手与原子弹爆炸的历史事件有关联外，当天火炬手站立的背景也选择了原子弹爆炸后幸存的建筑——原子弹爆炸圆顶屋，可见组委会的特殊用心。

为促使发动侵略战争的日本尽快投降，美军于1945年8月6日向广岛投放了一颗原子弹，广岛成为世界上第一个遭受原子弹打击的城市。不过，有分析家指出，长期以来，日本把自己描绘成核爆的“受害者”，却鲜少提及遭到原子弹轰炸的历史背景。

疫情严重的广岛县从14日起，被日本政府纳入紧急状态实施范围。由于疫情原因，多名火炬手退出了当天的接力活动，其中包括一位104岁的原子弹爆炸幸存者。

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