新华社喀布尔5月17日电 （国际观察）阿富汗深陷苦难 美国难辞其咎

新华社记者史先涛

自美国和北约军队本月初开始从阿富汗撤离以来，阿安全形势持续恶化。虽然阿政府军和塔利班在13日至15日开斋节期间宣布停火，但是双方的冲突事实上并未停止。阿富汗国防部15日指责塔利班在21个省份违反停火协议，造成21名平民死亡，33人受伤。塔利班则指责政府军违反停火协议。停火期限过后，双方在多个省份又恢复了战斗。

分析人士指出，阿富汗的乱局美国难辞其咎。在阿政治和安全问题没有得到解决的情况下不负责任地撤军，优先考虑的是美国利益，根本无视阿富汗的国家和民众安全。

选择性反恐

美国20年前打着反恐旗号出兵阿富汗，如今为从战争泥潭脱身，在越反越恐的情况下，以不负责任的方式撤军，不仅让阿富汗人民饱受战乱之苦，还贻害世界。

冷战期间，为与苏联争夺世界霸权，美国将阿富汗作为对抗苏联的棋子。阿富汗政治分析人士哈西卜·莫塔里夫对新华社记者说，美国当时向包括本·拉丹势力在内的“圣战”组织提供了大量武器与金钱，支持他们与苏军作战。在苏联从阿富汗撤军后，美国随即抛弃了这些没有利用价值的“朋友”，阿富汗由此成为孵化国际恐怖主义的温床。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪指出，阿富汗之所以出现越反越恐的局面，与美国的选择性反恐政策有很大关系。美国一直企图培植和利用恐怖组织，以破坏阿富汗周边地区的稳定，因此并未将主要精力用于根除阿境内恐怖组织。莫塔里夫也指出，为了对付一些武装派别，美国甚至默许极端组织“伊斯兰国”在阿扩大地盘。

正是由于美国推行的这种政策，造成阿境内恐怖组织数量从20年前的个位数增加到如今的20多个，不仅令阿富汗民众深受其害，而且危害周边国家安全。这反过来也给包括美国在内的西方国家带来威胁。

战争罪行

10年前从家乡瓦尔达克省农村逃难到喀布尔的阿富汗人苏丹尼，对美军惨无人道的战争罪行有着刻骨铭心的记忆。他说，美军毁掉了他的村子，杀害了一些村民。为了活命，他不得不贱卖家产后背井离乡。

苏丹尼的遭遇是美国在阿制造人道主义灾难的一个缩影。20年来，阿富汗累计已有3万多名平民死于战乱，累计受伤平民人数超过6万。2002年7月，美军战机空袭了乌鲁兹甘省一个婚礼现场，炸死48人，其中大部分是妇女儿童。美国军方不仅拒绝道歉，在事后发布的调查报告中还蛮横地表示，美军的攻击是“正当和合法”的，美作战人员无需对事件负责，要对此负责的是所谓“对美方发动攻击的地面武装人员”。

此外，常把“规则”和“法律”挂在嘴边的美国政府，还一度对参与调查美军在阿所涉战争罪和反人类罪的国际刑事法院相关人员实施制裁。

“甩锅”推责

美国在“甩包袱式撤军”的同时，还试图将阿富汗问题“甩锅”给阿周边国家。

朱永彪指出，从奥巴马政府开始，美国一直试图减少对阿富汗的投入，同时又想继续维持自身在阿富汗的影响力。因此，美国一方面试图让周边国家增加参与解决阿富汗问题的力度，不断强调阿富汗问题对周边国家的影响和所谓的“周边国家的责任”，另一方面又力图主导涉及阿富汗问题的各个进程和机制。

莫塔里夫认为，即使美国完成撤军后，依然会想方设法利用自身影响力干涉阿富汗内政。他同时指出，由于美国只顾一己私利，完全不尊重阿富汗人民的利益，美国的阿富汗政策不会取得成功。

分析人士指出，无论美国政府如何鼓吹美“已完成在阿富汗的任务”，阿富汗的乱局都印证了美国穷兵黩武战略的彻底失败。美国滥用武力20年，除给阿富汗人民留下一个烂摊子外，自己也付出了2000多名美军士兵死亡、耗资超过2万亿美元的巨大代价。

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