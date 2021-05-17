新华社新德里5月17日电（记者赵旭）印度卫生部17日公布的数据显示，过去24小时，印度新增新冠确诊病例281386例，累计确诊24965463例；新增死亡病例4106例，累计死亡274390例。

印度单日新增确诊病例数4月22日首次突破30万例，并在5月份连续多天超过40万例，截至5月16日连续25天保持在30万例以上。尽管过去几天印度单日新增确诊病例数逐步下降，但疫情严峻形势仍未缓解，17日新增确诊病例数降至30万例以下更多是由于刚刚过去的周末检测人数下降造成的。

官方数据显示，印度国内16日检测数超150万人次，较前一日的180多万人次下降了约30万人次。由于此前印度单日新增确诊病例数经常在周末过后出现下降，预计这一数据高位运行的局面仍将持续一段时间。

为应对疫情急剧恶化的形势，首都新德里、马哈拉施特拉邦、北方邦、拉贾斯坦邦等印度多地已相继实施防疫封锁措施。本月16日，新德里首席部长凯杰里瓦尔宣布将新德里目前采取的“封城”措施再延长一周至24日，这也是新德里第四次延长“封城”措施。此前一天，西孟加拉邦政府宣布，从5月16日至30日实施全面防疫封锁措施，以遏制新冠疫情蔓延。

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