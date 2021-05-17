人民网北京5月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：近日，巴以冲突局势不断升级。5月16日，王毅国务委员兼外长以安理会5月轮值主席身份，主持安理会巴以冲突问题紧急公开会。请问会议达成何种共识？

赵立坚：近段时间，巴勒斯坦局势骤然紧张，以巴爆发2014年以来最大规模冲突。作为安理会5月轮值主席，中方推动安理会两次进行紧急磋商，并提出安理会主席新闻谈话草案。在此基础上，王毅国务委员兼外长于5月16日主持安理会巴以冲突问题紧急公开会，为推动局势降温作出进一步努力。

王毅国务委员在会上就应对当前巴以局势提出四点主张，指出停火止暴是当务之急，敦促各方特别是以色列保持克制，立即停止敌对行动；人道援助是迫切需要，促请各方加强对巴勒斯坦人道援助，全力避免人道主义灾难；国际支持是应尽义务，呼吁国际社会特别是安理会采取有力行动，推动局势缓和降温；“两国方案”是根本出路，支持巴以双方尽快重启和谈，政治解决巴勒斯坦问题。

绝大多数安理会成员针对当前巴以局势发出了共同的声音：大家都呼吁立即停火，防止爆发全面危机；大家都要求保护平民，避免更大伤亡；大家都坚持政治解决，呼吁巴以双方尽早在“两国方案”基础上恢复和谈；大家也都认为安理会应发出一致声音，公正推进巴以和谈进程，努力推动巴以两国实现和平共处。我们敦促美国承担应尽责任，采取公正立场，和国际社会大多数成员一道，支持安理会为推动缓和局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。

中方作为安理会轮值主席，将继续推动安理会履行职责，发挥作用，为推动巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决作出应有贡献。

半岛电视台记者：国际社会都在关注加沙当地儿童、妇女等平民在轰炸中死亡。昨天王毅外长会上的发言在阿拉伯国家反响很大，但也有观点认为中方并未明确批评以色列方面的行径。我在加沙的同事就因为以方的轰炸失去了办公室。中方对以色列的行动持何立场？

赵立坚：我非常理解你对当前巴以局势的关心和担忧，中国和国际社会都高度关注并且严重关切当前巴以局势不断升级。中国作为联合国安理会5月轮值主席，一直积极斡旋，已推动召开两次安理会紧急磋商讨论巴以冲突，并提出安理会主席新闻谈话草案。就在昨天，准确地说是昨天深夜，王毅国务委员兼外长主持安理会巴以冲突问题紧急公开会，就应对当前巴以局势提出四点主张，为推动局势降温作出进一步努力。刚才我已经简要介绍了中方有关的主张和会议的有关情况。可以说，国际社会对此次会议的反应总体是积极的，你提到的观点只是极少数。

王毅国务委员兼外长明确表示，武力带不来和平安宁，暴力只会播撒更多仇恨的种子。中方强烈谴责针对平民的暴力行径，再次敦促冲突双方立即停止军事和敌对行动，停止采取包括空袭、地面进攻、发射火箭弹等恶化局势的行动。以色列尤其要保持克制，切实遵守联合国有关决议，停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止扩建定居点，制止针对穆斯林的暴力、威胁和挑衅，维护和尊重耶路撒冷宗教圣地的历史现状。

必须强调的是，绝大多数安理会成员针对当前巴以局势都发出了共同的声音。大家也都认为，安理会应发出一致声音，公正推进巴以和谈进程，努力推动巴以两国实现和平共处。令人遗憾的是，由于一个国家阻拦，安理会至今未能发出一致声音。我们呼吁美国承担应尽责任，采取公正立场，支持安理会为缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。

中方作为安理会轮值主席，将继续推动安理会履行职责，发挥作用，为推动巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决作出应有贡献。

英国天空新闻台记者：美国国家航空航天局此前称，中方任由火箭残骸不受控制地坠落地球是不负责任的行为。中方是否会采取措施以确保今后进行的相关发射活动“更负责任”？

赵立坚：你所提到的美方有关表态完全是毫无依据、毫无道理的。

《环球时报》记者：中国首次火星探测任务天问一号探测器15日成功着陆火星。美国国家航空航天局副局长发推特表示祝贺，称期待该任务为增进人类对火星了解作出重要贡献。俄罗斯国家航天公司总裁表示，这是中国太空研究项目的巨大成功。中方有何评论？

赵立坚：天问一号探测器成功着陆火星受到了国际社会的广泛关注。除了你提到的美国和俄罗斯，欧洲空间局以及法国、奥地利、阿根廷、南非等多国航天机构和有关专家也对中方表示热烈祝贺。中方对此表示由衷的感谢。

正如习近平主席在贺电中所说，天问一号探测器着陆火星，迈出了中国星际探测征程的重要一步，实现了从地月系到行星际的跨越，在火星上首次留下中国人的印迹。这是中国航天事业发展的又一具有里程碑意义的进展。

宇宙承载着中国人民千百年来的向往。从“神舟”到“嫦娥”“玉兔”，再到“天宫”“天问”，中国人民把对遥远星空和未知宇宙的无尽憧憬寄托在这些美好的名字之中。此次天问一号着陆巡视器搭载的火星车名为“祝融”。祝融是中国上古神话中的火神。火的应用促进了人类文明的发展，驱散黑暗、带来温暖。祝融号寓意点燃中国星际探测的火种，指引航天人不断超越自我，逐梦星辰。

宇宙也寄托着全人类共同的梦想。中国一贯致力于和平利用外空，积极开展有关国际交流与合作，分享航天发展成果。中国将继续本着为全人类谋福祉的精神，以开放包容姿态推进国际合作，为探索宇宙奥秘、促进人类和平发展的崇高事业作出新的更大的贡献！

《南华早报》记者：王毅外长在联合国安理会上发言提到，欢迎巴以双方谈判代表来华举行直接谈判。中方是否已向巴以双方发出了邀请或有相关计划？

赵立坚：中方始终心系中东和平进程，一直在以自己的方式做劝和促谈工作，并同各方保持沟通，落实王毅国务委员上述倡议，以推进巴以和谈进程，推动巴勒斯坦问题早日全面、公正解决。

澎湃新闻记者：许多发展中国家希望豁免新冠疫苗知识产权，请问中方对此持何立场？

赵立坚：世界仍处在新冠肺炎疫情大流行之中，疫苗是战胜疫情的有力武器。作为最大的发展中国家和国际社会负责任的一员，只要是有利于发展中国家抗疫努力的事情，中方都会去做。只要是有利于发展中国家公平获取疫苗的行动，中方都会支持。这是新冠疫苗“全球公共产品”性质的体现，也是构建人类卫生健康共同体的应有之义。基于上述考虑，对广大发展中国家豁免新冠疫苗知识产权的诉求，中方完全理解并持支持态度。

一段时间以来，在自身人口基数巨大、疫苗供应十分紧张的情况下，中方一直通过自身的努力，为疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出实实在在的贡献。中方已向80多个国家和3个国际组织提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗，同埃及、阿联酋等10多个发展中国家开展技术转让和合作生产，迅速推进疫苗大规模生产。近日，国药集团疫苗已获得世卫组织紧急使用审批，正在推进向“新冠疫苗实施计划”供苗事宜。中方还宣布向联合国维和行动和国际奥委会提供疫苗，并已取得积极进展。

中方将继续为疫苗在发展中国家的公平可及作出贡献。我们也呼吁有能力的国家以实际行动支持和帮助广大发展中国家获取疫苗，为人类共同早日战胜疫情而努力。

彭博社记者：近期，一些记者和分析人员参访了大全新能源公司位于新疆的设施。该公司表示，针对外界有关新疆存在“强迫劳动”的指控，他们计划聘请第三方对公司运营开展审计。中国政府是否认为更多中方企业应该这么做？有专家称，中方应允许对有关企业开展无需事先通知、不受阻碍和监督的审计。外交部对此持何立场？

赵立坚：关于你提到的问题，有关企业在新疆维吾尔自治区在京第八场涉疆问题新闻发布会上已经作了回应，你可以去查阅。

这里我想强调的是，新疆没有“强迫劳动”，只有自愿就业、自主择业。个别反华势力炮制有关“强迫劳动”的谎言谣言，就是想尽一切办法打压中国有关企业和产业，服务其祸乱新疆、遏制中国的险恶图谋。新疆的大门始终是敞开的。我们欢迎公正、客观的各国朋友和机构访问新疆。但我们反对搞所谓“有罪推定式的调查”，反对基于谎言对中国攻击抹黑。中方将继续采取一切必要举措，维护中国企业的合法权益。

《北京青年报》记者：据报道，韩国海洋水产部长官日前致函国际海事组织（IMO）秘书长称，日本在未与韩方协商情况下单方面决定将福岛核污染水排海，可能对邻国安全和海洋造成巨大危害。韩国呼吁IMO考虑同国际原子能机构合作，秉持《伦敦倾废公约》及其议定书宗旨，以国际社会可接受方式处理日本核污染水。中方有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道，对韩方的行动表示理解和支持。

日本单方面宣布有关错误决定已经过去一个多月，遭到包括中韩等周边国家在内的国际社会以及日本国内的强烈担忧和一致反对。令人遗憾的是，日本政府对来自多国政府、国际组织、环保团体和各国民众的抗议呼声装聋作哑、置若罔闻，迄未正面回应国际社会的严重关切。

日本把核污染水一排了之，将危及全球海洋生态环境安全，危及各国人民生命健康。日本有关决定不透明、不担当、不负责。日方得到的只是一己私利，留给国际社会和子孙后代的将是无穷后患。日本政府应正视自身责任，与利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自向海洋排放核污染水。

印度报业托拉斯记者：关于新冠疫苗的问题，如果我理解准确的话，你是指中方对暂时放弃新冠疫苗知识产权，以便帮助世界各国生产更多疫苗不存在任何问题。这样理解对吗？

赵立坚：我的原话是，对广大发展中国家豁免新冠疫苗知识产权的诉求，中方完全理解并持支持态度。

(责编：刘叶婷、常红)