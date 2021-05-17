人民网伦敦5月17日电 （余颖）由伦敦商学院举办的第十届中国商业论坛在伦敦举行，作为欧洲关注研讨中国商业发展、规模和影响力最大的学术与政策交流论坛之一，本次论坛吸引了12000余名政界、商界、学届大咖线上参与。

本次论坛以“未来已来，唯变不变 ”为主题，围绕“英国脱欧与新冠疫情将如何重塑世界”“青年领导力”“亚洲与欧洲投资格局”“数字时代科技”“可持续商业生态”“奢侈品行业发展”“新消费” “新媒体” 八个分议题，就如何应对当前中欧经济面临的重大挑战，以及如何在新科技革命、产品变革迅速发展时代背景下，遵循共商、共建、共享原则破解全球性发展难题展开了热烈的讨论。

中国驻英国使馆杨晓光临时代办在15日开幕式演讲中指出，英国、欧盟都是中国的全面战略伙伴，中方重视同英国和欧盟的关系，愿在相互尊重、平等相待的基础上不断推进中英、中欧关系发展。近期，中英、中欧关系发展面临一定困难。希望英方、欧方客观看待中国发展，摒弃意识形态偏见，不做任何干涉中国内政的事。在此基础上，中英关系、中欧关系就能重新获得发展的动力。中方不惹事，更不怕事，将坚定维护自身主权、安全和发展利益。相信有见识的英方、欧方人士能找到同中方发展关系的正常之道。他强调，展望未来，中国的持续稳定发展和对外开放合作将为世界注入更多信心和更大动能，也可以为中英、中欧合作提供更广阔机遇。

伦敦商学院校长奥塔洛-马恩、英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里、太平洋盆地经济理事会主席韦安祖等在线出席本届论坛。

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