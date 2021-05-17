张笑然

新华社圣地亚哥5月17日电（记者张笑然）智利15日至16日举行的地方选举和“制宪会议”成员选举结果显示，中右翼执政联盟“智利前进”遭遇重挫，未能获得“制宪会议”中左右新宪法条款制定的三分之一席位。

根据智利选举委员会17日凌晨公布的对98.3%选票的统计结果，“智利前进”仅在155个“制宪会议”成员席位中占据37个，而独立候选人和中左翼反对党代表在竞选“制宪会议”成员时获得选民大力支持。

智利总统皮涅拉16日晚在获悉选举初步结果后发表电视讲话说：“民众通过选举向所有的传统政治力量发出了明确而强烈的信息，那就是我们没有同民众的愿望与诉求保持同步，我们正受到新的表达方式和新的领导人的挑战。”

中左翼政党争取民主党主席穆尼奥斯对当地媒体表示，选举结果显示了智利变革愿望和变革力量的胜利。

2019年10月，智利首都公交系统票价上涨引发波及全国的抗议潮。民众的主要诉求包括制定新宪法、改善公立医疗和公立教育、提高养老金和工资水平、降低公共服务费用等。同年11月15日，智利主要政治力量就回应民众诉求，制定一部全新宪法替代1980年宪法达成共识。

2020年10月25日举行的全民公投中，大多数选民赞成通过全部由民选代表组成的“制宪会议”制定新宪法。本次当选的155名“制宪会议”成员将在9个月中制订一部新宪法，最终由全民公投决定新宪法能否获得通过。

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