新华社北京5月17日电 题：在美上市中企增加呈“双赢”特征

新华社记者徐超

美国国会日前发布的报告显示，在美国证券市场上市交易的中国企业数量已接近250家，较7个月前增加14%。分析人士认为，尽管美国政府着眼限制中资企业进入美国市场，但企业与美国市场投资者将上市视为“双赢”，并以实际行动支持美中资本市场交流融通。

根据美国国会下设“美中经济与安全评估委员会”13日发布的报告，截至5月5日，共有248家中国企业在美国主要证券交易所上市交易，多于2020年10月2日的217家。

另据全球金融数据提供商迪罗基公司统计，截至4月的过去一年，中国企业在美国首次公开募股（IPO）共筹集175.5亿美元，较前一年度的41亿美元增加3倍多，也是2015年4月以来的最高纪录。

在一些市场观察人士看来，美中经贸关系出现的波折，并未阻碍两国企业与投资者在资本市场的交流与合作，中企在美上市就是这种互利共赢的表现之一。

一方面，中国经济在全球疫情冲击下率先恢复、稳步增长，投资中国企业成为国际投资者分享中国发展红利的重要途径。

《金融时报》报道说，今年第一季度，中国国内生产总值（GDP）同比增长18.3%，向世界展示严格防控疫情的决策如何帮助国家经济更快走出疫情阴影。

美国银行全球资本市场亚太区主管克雷格·科本认为，今年中国经济将实现强劲增长，同时正涌现一批非常有实力的企业，而美国资本市场的投资者聚焦于增长前景和获利空间，“非常渴望找到投资这些企业的方式”。

彭博社汇总的数据显示，在美上市中企受到资本市场欢迎。今年前4个月，投资者参与在美上市中企增发股份的上市次日平均回报率为11%。

另一方面，美国资本市场也为中国企业提供了更多市场选择。彭博社报道，不少企业正通过在内地、香港和纽约多地上市，扩大投资者基础，通过融资多元化对冲经营风险。

美国外交学会国际经济部主任本·斯泰尔认为，美国政府推出一系列刺激政策，美国联邦储备委员会长期维持量化宽松政策，正向资本市场不断注入流动性，为企业寻求低成本美元融资提供便利条件。

同时，美国经济复苏势头明显，资本市场回报率及估值水平正显现更大吸引力。今年以来，标准普尔500种股票指数累计涨幅已超过10%，上市企业平均市盈率大约在32倍，而中概股平均估值水平更高。

(责编：崔越、刘叶婷)