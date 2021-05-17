【塔吉克斯坦】拉希德·阿利莫夫

图片来源：中国外交部网站

2021年5月12日，“中国+中亚五国”外长第二次会晤在历史名城西安召开。中国和中亚五国外长在疫情形势下举行实体会晤，体现了六国加强“中国+中亚五国”外长会晤机制建设，加强团结协作的决心。“中国+中亚五国”于2020年7月16日举行首次外长视频会晤，各方一致决定建立“中国+中亚五国”外长会晤机制，定期举行会晤，携手应对挑战，共谋发展繁荣。西安会晤明确了“中国+中亚五国”外长会晤机制化建设的问题。

西安会晤成果丰硕，凸显“中国+中亚五国”外长会晤机制不同于其他同类机制的特点。第一，六国成立了副外长联络组，负责筹备“中国+中亚五国”外长会晤，落实会晤共识。第二，六国外交部分别成立联络机制，即外长会晤国别指挥部。第三，筹划设立专门机制，支持智库专家定期对话，进一步深化媒体合作。第四，明确了现阶段12个重点合作领域，未来会根据实际情况增加新领域。第五，六国达成一致，将制定并批准联合行动计划，旨在取得切实成效。“中国+中亚五国”外长会晤议程全面广泛，涉及中国与中亚国家合作的所有重点领域，旨在解决六国元首下达的当前任务和长远任务。

六国主动适应国际与地区新常态，致力于构建基于新理念的新型睦邻伙伴关系，建立健全“中国+中亚五国”外长会晤机制。中国与中亚伙伴着眼于后疫情时代的发展，积极应对新挑战、新威胁，力图尽快恢复全面合作。六国致力于探索新的经济增长点，进一步改善贸易、创新、投资环境，加强在社会领域，尤其是医疗卫生领域的合作，并对合作前景充满信心。六国愿推进“中国+中亚五国”外长会晤机制建设，扩大务实合作范围，推动区域协同发展，为中国与中亚国家的合作赋能提速。事实证明，中国与中亚国家集体合作已经取得初步成效。

坚持团结抗疫

目前，新冠肺炎疫情尚未结束，继续考验中亚国家公共卫生体系和中亚人民的团结。六国外长一致认为，合作抗疫是一项长期任务，需要丰富和细化合作形式。中国与中亚国家在2020年疫情最严重时期密切合作，守望相助，积累了丰富经验，各方将在此基础上继续深化合作。中方愿积极考虑向中亚国家提供新一批疫苗援助，也愿与中亚五国开展传染病预防、诊断、治疗合作，尽快建立重大流行病信息通报制度。此外，各方愿扩大在现代医疗和传统医疗领域的合作，探讨建立健康码信息互认机制，这对恢复中国与中亚国家的公务往来尤为关键。

本次外长会着力推进中国与中亚国家医疗机构的务实合作，包括积极开展远程医疗合作，因为新冠肺炎疫情凸显了远程医疗的重要性。中国的医疗卫生技术居全球领先地位。据专家评估，未来五年，远程医疗的市场规模将成倍增长。中亚国家远程医疗的发展水平尚无法与中国相比，但也相当可观。例如，哈萨克斯坦已有199家医疗机构加入远程医疗体系。乌兹别克斯坦最边远的穆伊纳克区2020年开设了首家远程医疗诊所。塔吉克斯坦哈特隆州正在实施一系列远程医疗试验性项目。各方在中方的支持下设立中亚国家远程医疗区域合作机制将为提升中亚国家医疗水平做出显著贡献。

加强互联互通

克服疫情冲击，多举措复工复产是当前各国面临的优先任务。为此，中方提出建立中国——中亚国家货物跨境流动“绿色通道”，各方愿推动建立商务和技术人员入出境“快捷通道”。

中亚五国都是内陆国家。中国大力发展区域互联互通，使中亚国家在较短的时期成为国际交通走廊不可分割的组成部分，拓展了中亚国家国际贸易运输的地域范围。中亚国家也成为中欧班列安全、便捷的过境通道。2020年，过境哈萨克斯坦的中欧班列集装箱运量达51.75万标箱，同比增长65%。据哈方统计数据，2021年一季度，过境哈萨克斯坦的中欧班列集装箱运量达16.03万标箱，同比增长110%。

中亚国家愿同中国进一步扩大互联互通领域的合作。2020年6月，中欧班列“中吉乌”公铁联运国际货运班列首次开行。这条多式联运路线有一定的复杂性，但各方愿共同提升货物运量。如果各方能达成共识，未来有可能组建联合企业，专业从事新鲜蔬菜和各种外贸货物的集成、储存、加工、分拣。

过去五年，中亚国家感受到了共建“一带一路”的切实好处。中方交付和在建多个大型基础设施项目。中亚国家与中国的互联互通水平稳步提升。而且，中亚的过境运输潜力尚未得到充分挖掘，未来，中亚连接亚欧战略性交通走廊的地位将进一步凸显。

提升贸易水平

中国是中亚国家重要的贸易伙伴。因新冠肺炎疫情实施的交通限制和边境关闭对双边货物贸易造成了一定影响，但中国仍然是中亚国家的关键贸易伙伴。尽管受到疫情冲击，2020年中国与中亚国家的贸易额从2019年的464亿美元降至386亿美元，中国仍位列中亚国家主要贸易伙伴行列。

中国是中亚国家主要的贷款来源国和投资来源国。各国自主引导中资投资布局，欢迎中资投向能增加就业岗位，提升工业化水平，扩大制成品出口的领域。中方愿帮助各国推进工业现代化进程。

后疫情时代为中国与中亚国家在工业领域的合作带来了新机遇。未来五年，中国的高科技优势将进一步巩固。中亚国家先后制定出台面向未来5-10年的加快工业化专项纲要。这些纲要的实施将提升中亚国家资源利用率，加快经济发展速度，增强经济竞争力，促进中国与中亚国家贸易便利化。据欧亚开发银行数据，2021年一季度，塔吉克斯坦国内生产总值增长7.5%，工业生产增长17.4%，零售贸易增长9.2%，农业生产增长6.1%。中国和中亚国家交流经验，集中力量，共享资源，能够促进协同发展，符合各方利益。同时，要重视挖掘中亚区域潜力。2020年，中亚四国（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦）的进出口贸易总额为111.5亿美元，而中亚国家间的贸易额仅占总量的8.6%。优化向中国出口和从中国进口的商品结构，将促进中亚的地区贸易和经济发展。

基于经济结构和特点，发展、深化、扩大友好地区和友好城市之间的联系，加强毗邻地区合作，也是发展中国与中亚国家经贸关系的重要领域。此外，中方也可以探索更多专项措施，推进中亚国家产业链建设，扩大向中国出口的商品种类，尤其是需求旺盛的高品质绿色农产品。这些举措有助于中亚国家治理贫困，实现共同繁荣。

分享减贫经验

30年前，全球近半数发展中国家是贫困国家。30年间，全球贫困状况有所改善，然而，新冠疫情引发的全球经济衰退将使全球1.5亿人重新返贫。不久前中亚国家的减贫成就还获得了联合国的积极评价，但受疫情冲击，中亚各国收入水平低于最低生活费标准的人数有所增加。例如，2000年至2017年，塔吉克斯坦持续开展扶贫减贫工作，贫困水平从人口的83%下降至26.3%，年均经济增速保持在7%左右。

中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。1亿曾经生活在贫困线以下的中国农民走上了可持续发展的道路。这不仅是中国脱贫攻坚战的胜利，也为实现联合国可持续发展目标作出了中国贡献。中国立足本国国情，克服重重困难，走出了一条中国特色减贫道路。俗话说“独行快，众行远”，中方愿与中亚伙伴分享减贫经验，共同推进乡村发展振兴，这也是西安外长会达成的一项重要共识。

维护地区和平安宁

维护地区和平安宁，保障安全、稳定和可持续发展是共同繁荣和互利合作的前提。出现问题时，应当且必须本着互谅互敬的原则，通过磋商和谈判妥善解决。中国和中亚国家的睦邻友好关系可以追溯到古丝绸之路时期，并代代相传。如今，阿富汗人民再次面临国家前途命运的生死抉择：继续陷于战争泥沼，手足相残，还是回归期待已久的民族和解之路。

美国在20年军事行动之后宣布从阿富汗撤军。国际军事观察员对此评论不一，美国和阿富汗都有人担心，阿富汗可能会陷入新一轮暴力冲突，和解进程前景蒙上阴影，塔利班或将武力夺取喀布尔政权，阿富汗会沦为国际恐怖主义的策源地……中国和中亚国家都愿看到阿富汗成为和平、稳定、繁荣的国家。

中国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦都是阿富汗的邻国。维护睦邻友好关系符合本地区所有国家的利益。关键是，外国驻军应以有序、负责任方式撤离阿富汗；同时，西方联盟应履行帮助阿富汗恢复经济社会秩序的义务。阿富汗的未来应当由阿富汗人民决定。与此同时，以联合国为首的国际社会应大力寻求和平解决阿富汗问题的路径，这一路径应当符合阿富汗的国情和需要，尊重本地区国家的合理关切。

经历多年战火的阿富汗应实现永久和平，而不应成为破坏性力量制造威胁或者对其他国家发动攻击的基地。令人遗憾的是，阿富汗在过去的20年间深受国际恐怖主义之苦，是全球恐怖主义指数中受恐怖主义威胁最严重的国家。2020年，两千多名阿富汗平民死于恐怖袭击，令人痛心的伤亡今年仍在继续。阿富汗同中国、中亚国家开展双边和多边警务执法合作有利于共同打击“三股势力”、毒品走私和跨国犯罪。

中国与中亚国家愿在双边和多边层面支持阿富汗和平重建。尽管阿富汗局势仍不稳定，2020年中阿仍实现贸易额5.55亿美元，中亚国家与阿富汗的贸易额则达到6.95亿美元。本地区国家愿深化经贸联系，吸引阿富汗参与地区经济项目，这符合阿富汗和本地区其他国家的稳定利益和发展利益。

“三十而立”

2022年1月是中国与中亚五国建交30周年。30年来，对中亚五国来说，中国变成了近邻和战略伙伴；对中国来说，中亚五国则成为在各领域广泛合作的可靠外部伙伴，双方在联合国、上海合作组织、亚信等多边机制内密切协调配合。中方愿与中亚伙伴共同加强政治、经济、文化合作，为之不断注入符合各国人民和本地区利益的新内涵。“中国+中亚五国”外长会晤机制为实现上述目标注入了新动力。

作者：政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长（2016-2018年）译者：杨波

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