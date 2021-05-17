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三大引擎有望带动欧盟经济强劲反弹

2021年05月17日15:35 | 来源：新华网
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　　新华社瓦莱塔5月17日电 题：三大引擎有望带动欧盟经济强劲反弹

　　新华社记者陈文仙

　　欧盟委员会日前发布春季经济预测报告指出，在新冠疫苗接种加速、疫情限制措施逐渐放宽以及经济刺激措施的共同作用下，欧盟私人消费、投资和出口将回升，带动今明两年欧盟经济强劲反弹。与此同时，欧盟对公共债务大幅增加等不确定性仍然保持警惕。

　　经济有望反弹

　　受疫情影响，2020年欧盟经济大幅萎缩6.1%。目前欧盟国家新冠疫苗接种顺利，令各方对欧盟经济反弹的信心增强。根据欧委会12日发布的报告，欧盟经济今明两年预计分别增长4.2%和4.4%，均高于2月预测值。

　　负责经济事务的欧委会委员保罗·真蒂洛尼表示，在大规模经济刺激措施作用下，欧盟经济今年四季度有望恢复到疫情前水平，而欧元区经济将在明年一季度恢复。

　　欧委会预测，在欧盟主要经济体中，受疫情冲击严重的西班牙和法国今年经济增速均有望接近6%，德国增速为3.4%。

　　欧盟经济复苏与全球经济复苏的大背景紧密相关。欧委会预测，不包括欧盟在内，今年全球经济增速为5.9%，明年放缓至4.2%。

　　国际货币基金组织（IMF）近期也对全球经济给出乐观预测。IMF4月发布《世界经济展望报告》，预计今明两年世界经济将分别增长6%和4.4%。

　　荷兰国际集团德国首席经济学家卡斯滕·布热斯基对新华社记者说，只要不出现意外，欧盟的经济预测看起来“非常合理”，当前整体形势比几个月前要强得多。

　　三大引擎发力

　　欧委会报告认为，私人消费、投资和出口三大引擎将助推欧盟经济快速复苏。报告预计，今年私人消费对欧盟经济增速的贡献将达1.5个百分点，2022年将升至3个百分点。

　　德国基尔世界经济研究所高级研究员尼尔斯·扬森说，以德国为例，随着疫苗接种推进和限制措施放松，消费支出可能激增，助力德国经济复苏。德国工业订单持续增长，商业投资将迅速回升，销售前景不确定性进一步降低。

　　同时，得益于欧盟的经济刺激措施，明年公共投资占欧盟国内生产总值的比重将升至近3.5%。

　　另外，欧委会对全球经济复苏拉动欧盟出口寄予厚望，预计2021年和2022年欧盟出口将分别增长8.3%和6.4%。

　　多种风险犹存

　　尽管经济复苏前景看好，但欧盟仍对不确定性保持警惕。欧委会在报告中指出，欧盟为应对疫情冲击而推出大规模刺激措施，由此导致的公共债务高企等问题将给经济发展带来风险。

　　IMF此前警告，疫情暴发一年后，全球经济前景仍存在高度不确定性，不仅取决于疫情防控进展，而且取决于经济政策应对疫情持久损害的有效性。

　　真蒂洛尼表示，贫困、社会排斥和不平等加剧所带来的风险是“非常真实的”。经济复苏已经开始，要避免过早退出政策支持，保护经济复苏进程。

　　此外，疫情阴影仍然笼罩在欧盟经济上空。英国伦敦政治经济学院客座教授洛伦佐·科多尼奥表示，如果变异新冠病毒对欧洲正在使用的主要疫苗具有抗药性，这可能会对欧盟经济复苏产生负面影响。（参与记者：陈占杰、朱晟）

(责编：崔越、刘叶婷)

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