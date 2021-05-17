新华社加沙5月17日电 题：停火止暴刻不容缓

新华社记者熊思浩

连日来，以色列和巴勒斯坦冲突不断升级，造成包括妇女和儿童在内的大量无辜人员伤亡，形势危急，停火止暴刻不容缓。

如联合国秘书长古特雷斯所言，新一轮巴以暴力冲突只会延续死亡、破坏、绝望之循环，使共处与和平的希望越发渺茫。武力不会带来和平与安宁，暴力只会播撒更多仇恨的种子，双方应立即停止军事和敌对行动，停止采取包括空袭、地面进攻、发射火箭弹等恶化局势的行动。

以色列尤其要保持克制，切实遵守联合国有关决议，停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止扩建定居点，维护和尊重耶路撒冷宗教圣地的历史和现状。巴勒斯坦方面也要避免采取可能导致局势进一步升级的举措，安理会必须就巴以冲突采取有力行动，共同推动紧张局势降温。

这一轮巴以冲突动荡与新冠疫情叠加，给相关地区造成了更加严重的人道主义危机，加沙地带的状况尤其令人担忧。以色列应切实履行国际条约义务，尽快全面解除对加沙的封锁围困，保障巴勒斯坦被占领土平民的安全和权利，为人道援助提供准入便利。

中国是巴勒斯坦人民的真诚朋友。中方始终心系中东和平进程，始终坚持公理道义，始终支持一切有利于缓和局势的努力。作为联合国安理会5月轮值主席，中国把应对当前中东紧张局势作为重中之重，一直积极斡旋，推动安理会多次审议巴勒斯坦问题。

巴以局势的再次急剧动荡，检验多边合作成色，拷问人类良知。各方应团结一致，站在和平正义一边，站在公道良知一边，站在历史正确一边，践行真正的多边主义，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久的解决。

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