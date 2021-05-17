“仁者，以天地万物为一体”，中国文化历来讲仁爱、尚和合。由中国人民对外友好协会主办、人民网承办的“汉字缘”2021国际故事大会于5月17日全球同步开赛。和而不同，美美与共，本届大会以“仁”为主题，让我们共赴一场因汉字而结缘的国际交流盛会。

【比赛内容】

本届大会分为初赛、复赛、决赛三个阶段，初复赛在线上进行，通过初赛“知识问答”“一分钟视频”和复赛“风采视频”展示及网络投票，综合成绩前10名选手进入决赛。决赛将于8月下旬在线下举行，选手将以“仁”为主题进行7分钟现场讲述，根据现场评委的打分和点评，最终评选出各等次奖项。

【参赛对象】

* 在华外国留学生，其中华裔需移民三代以上；

* 在华工作的外籍人士，且本人及其父母母语非汉语；

* 海外母语非汉语人群（包括在校学生和社会人士）。

非中国籍，年龄不限。

【赛程安排】

初赛：5月17日至6月12日初赛期间，选手完成“知识问答”并提交“一分钟视频”，综合得分排名前30位的选手获参与奖并进入复赛。

复赛：选手提供3分钟以内“风采视频”，视频将在人民网展示，并进行网络投票。综合网络票选和评委打分，排名前10位的选手进入决赛。

决赛：10名选手以“仁”为主题进行7分钟现场讲述，由评委根据中文表达能力、现场感染力、故事阐述的核心价值观、文明互鉴成效等进行打分，最终评选出各等次奖项。

【特别提示】

5月17日至6月12日初赛答题期间，参赛者可通过答题小程序参与竞答。共计25道试题，每题4分，满分100分。限时25分钟。

完成答题后，请务必于6月12日前，将“一分钟视频”以答题时使用过的“姓名+手机号”作为邮件标题发送至hanzi@people.cn。（视频要求：MP4格式，1080P，横屏录制。时长不超过1分钟。讲述你与汉字的故事，充分体现汉语水平。）

“知识问答”和“一分钟视频”综合计分，排名前30名的选手晋级复赛。

扫描下方二维码开始答题！

最终解释权归主办方所有

(责编：艾雯、常红)