人民网讯 综合外媒报道，以色列军队和哈马斯武装的激烈武装冲突已经持续快一周了。因双方武器存在巨大差距，哈马斯及其所在的加沙地带遭受的人员伤亡和财产损失更为严重。以色列凭借对其加沙地带全方位的监控，实时掌握了对手动态并开展定点清除行动。

为防止遭到哈马斯和其他武装派别发射的火箭袭击，以色列一方面强化实时监控预警体系，只要有火箭从地面升空马上对其可能降落地点民众发出警报，后者则迅速进入掩体躲避。同时，以色列“铁穹”防空系统也成功拦截了90%以上武装分子发射的火箭。

由于加沙地带人口密集，哈马斯武装人员多采取化整为零方式和不断移动的方式躲藏在居民中间，因此以色列的军事行动再精准，也无法避免伤害平民。同时，哈马斯凭借在加沙地带修建的地道，甚至能将打击以色列的火箭推到对手境内再发射。

近几天，以色列方面不断放话派兵进入加沙地带展开地面战斗，许多哈马斯人员因此在地道内准备伏击以色列军人，结果遭到以军飞机或者远程火炮的定点轰炸。除地道外，以色列空军还摧毁了加沙地带很多大楼，其中包括美联社和半岛电视台办公楼。

自从2007年开始，哈马斯武装投入数千万美元在加沙地带挖掘了大量地道，主要用于从埃及向加沙地带输送武器，还有地道深入以色列，哈马斯武装人员可以穿上以军制服进入对手腹地发动袭击。这些纵横交错的地道长10多公里，哈马斯称其是“用于防卫”。

与以色列军队相比，加沙地带的哈马斯手里都是制造容易，使起来顺手的“土装备”。因此就跟野草一样，根本无法清理干净。作为应对措施，以色列在重点地区修建了几十公里长的“地下城墙”，在传感器的配合下探测对手挖掘新地道的动静。

哈马斯和以色列之间已经陷入了“胶着伤害”的状态。哈马斯不断向以色列民用目标发射火箭，虽然这些武器精度很差，但只要有一个突破了以军防线，就能给对手平民造成严重伤害。作为报复，以军对加沙目标进行狂轰滥炸，短期内无法实现停火。（高轶军）

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