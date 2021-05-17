日本推动加快接种新冠疫苗背景下，多地预约接种系统发生故障，接种失误情况时有发生，考验日本疫苗接种统筹和应对能力。

冲绳县浦添市16日确认，前一天疫苗接种期间误把生理盐水当成疫苗接种给5名老人，暂时没有收到不良反应报告。由于无法确认5人身份，医护人员检查了当天接种的212人体内的抗体水平，打算为抗体水平低的人重新接种。

在爱知县丰桥市，住在养老院的一名80多岁女性13日被接种两剂疫苗，暂时没有出现副作用。同样在爱知县，东乡町接种人员15日因操作失误，损失15剂疫苗。

北九州市一个接种点13日丢失4剂疫苗，大阪府枚方市12日确认一名90岁女性两剂疫苗接种间隔搞错。

各地疫苗预约接种系统同样漏洞百出，多地出现无法预约或重复预约等情况。

日本2月17日启动新冠疫苗接种，首批针对大约480万医护人员，4月12日开始为65岁及以上人群接种。日本首相官邸数据显示，截至13日，医护人员共接种488.8万剂疫苗，65岁及以上人群接种70.5万剂疫苗。日本政府暂未发布65岁以下人群疫苗接种时间表。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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