希腊15日正式向游客开放，以期借旅游季恢复受新冠疫情重创的旅游业。不过，鉴于卡利姆诺斯岛新冠感染率居高不下，希腊政府当天延长这座岛屿的封锁期一周。

路透社报道，希腊15日起允许持有接种新冠疫苗或核酸检测阴性证明的外国游客入境。经过持续数月的封锁限制措施，希腊本周开放了博物馆。

来自捷克的22岁学生维多利亚·桑切斯当天在希腊首都雅典市中心漫步。她说：“我觉得又有了活力，过去一年因为新冠变得艰难而漫长。”

按照路透社说法，来自瑞典、德国和卡塔尔等国家和地区的32个国际航班15日抵达爱琴海南部4个岛屿。位于爱奥尼亚海的科孚岛迎来德国和法国游客。不少希腊人对解除防疫封锁措施同样表示欢迎，当天前往岛屿或内陆的度假屋。

希腊旅游部长哈里斯·塞奥哈里斯在社交媒体推特上说：“希腊正在提供人们所需……在走向正常的道路上，（为人们提供）平静和无忧无虑的时光。”

希腊拥有约1100万人口，迄今累计确诊新冠病例超过37万例，累计死亡病例逾1.1万例。

旅游业是希腊重要经济支柱，占国内生产总值20%以上。希腊旅游联合会研究所数据显示，受新冠疫情冲击，希腊2020年旅游业收入42.8亿欧元（约合334亿元人民币），远低于2019年的180亿欧元。希腊去年游客人数较2019年减少76.5%，仅740万人。

希腊眼下在多个岛屿推广新冠疫苗接种，以期6月底前为大部分岛屿居民接种疫苗。希腊政府说，随着疫苗接种的推进和快速新冠病毒检测方法的应用，加之天气转暖、允许户外活动，意味着游客可以安全旅行。

不过，鉴于整个欧洲的旅行仍受限制，希腊酒店经营者预期，随着疫苗接种人数增加，希腊旅游业将从6月底或7月初开始回暖。希腊打算把今年旅游业恢复至相当于2019年水平的40%。

希腊干尼亚省首府干尼亚市市长帕纳约蒂斯·西曼季拉基斯告诉法新社记者：“我们希望这一（旅游）季能设法弥补上一季的部分损失，当时收入很少。”

在疫情仍严重的卡利姆诺斯岛，希腊公民保护部副部长尼科斯·哈达利亚斯呼吁居民“多一些耐心和毅力……这样我们美丽的岛屿就会恢复正常”。这一岛屿的防疫限制措施将持续至24日上午6时。（刘曦）（新华社专特稿）

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