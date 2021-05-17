巴勒斯坦加沙地带武装组织与以色列的冲突近期升级。受冲突触动，欧美多地15日爆发示威活动。大部分民众和平抗议，个别示威出现暴力。

在英国首都伦敦，大批示威者在海德公园附近聚集，向以色列驻英国大使馆进发。他们手持“停止轰炸加沙”标语，呼喊“让巴勒斯坦自由”口号。示威组织者声称大约15万人参与。

巴勒斯坦驻英国大使胡萨姆·佐姆洛特告诉示威者，巴以这轮冲突与以往不同，“我们很团结，我们受够了压迫”。

巴以双方4月中旬斋月以来多次发生冲突。巴勒斯坦民众与以色列警察本月7日和10日在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，引发加沙地带巴武装组织与以色列交火。以色列空袭加沙，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发射火箭弹还击。

以色列国防军和加沙地带卫生部门15日发布的数据显示，冲突已致以方10人死亡、114人受伤，巴方139人死亡、1000人受伤。以色列军方15日空袭加沙地带一栋媒体办公大楼，声称那里有哈马斯军事分支的办事处。

在美国，首都华盛顿、最大城市纽约、马萨诸塞州首府波士顿、密歇根州迪尔伯恩市等地爆发示威活动。

大约2000人在纽约布鲁克林贝里奇地区聚集，示威者挥动巴勒斯坦旗帜和“以色列停止种族屠杀”等标语。示威者在阿拉伯人聚居区一条街道聚集时，一些反对以军行动的犹太人手持“与巴勒斯坦人团结”的标语参与。

美国总统约瑟夫·拜登15日分别与以色列和巴勒斯坦领导人通电话，讨论巴以仍在持续的冲突。拜登在与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的通话中对冲突导致的平民伤亡以及新闻记者的安全保障表达关切。

在加拿大蒙特利尔，一批示威者在以色列驻加拿大领事馆外抗议。按照蒙特利尔警方一名发言人说法，一名示威者因破坏领事馆窗户遭逮捕。

德国首都柏林和法兰克福、汉堡、莱比锡、斯图加特等地爆发示威。120名示威者前往柏林新克尔恩地区的政府大楼抗议，附近另一场大约3500人参与的示威出现暴力。按照警方说法，警方认为示威违反防疫措施，示威者向警方投掷瓶子和石头等物品，警方使用辣椒水。暂时不清楚多少人遭逮捕。

在希腊首都雅典，数以千计示威者前往美国驻希腊大使馆抗议。防暴警察动用水枪，警方与部分示威者在使馆前打起来。

在西班牙首都马德里，大约2500名示威者在市中心抗议。一名摩洛哥裔示威者告诉法新社记者，参与示威是为敦促西班牙政府和欧洲联盟向以色列施压，进而结束这场冲突。（包雪琳）（新华社专特稿）

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