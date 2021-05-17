新华社联合国5月16日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯16日在安理会巴以冲突问题紧急公开会上发表讲话，敦促巴以冲突方立即停止敌对行动。

古特雷斯说，巴以间最近的冲突是近年来最严重的升级。正在发生的敌对行动“骇人听闻”，新一轮暴力只会延续死亡、破坏、绝望之循环，使共处与和平的希望越来越渺茫。他指出，冲突必须立即停止。

古特雷斯说，冲突可能将巴以拖入暴力的恶性循环，给双方人民和整个地区带来灾难性后果。各方必须遵守国际人道主义法和国际人权法。宗教圣地的现状必须得到维护和尊重。

古特雷斯重申，联合国仍然坚定致力于与巴以双方，以及包括中东问题四方（联合国、欧盟、美国、俄罗斯）在内的国际和区域合作伙伴共同努力，以实现持久和公正的和平。

古特雷斯强调，重回谈判是唯一出路。只有通过协商达成可持续的政治解决方案才能彻底终止这一毁灭性的暴力循环，为巴以双方带来和平。

联合国安理会16日召开紧急公开会，首次公开讨论近期巴以紧张局势。此前，安理会分别于10日和12日就巴以局势举行两轮闭门磋商。

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