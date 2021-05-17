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欧洲三家铁路公司因组成垄断联盟受罚

本报驻比利时记者  任  彦
2021年05月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　欧盟最近以触犯反垄断规则为由，对奥地利、德国和比利时三国的国家铁路公司开出4800多万欧元罚单。欧委会调查发现，这三家铁路公司为保障各自的货运量，在跨境铁路整车货运服务中互通客户询价信息，并互相提高报价，缔结了一个垄断联盟。欧委会认定，这种行为构成了一种客户分配机制，是欧盟反垄断规则明令禁止的。三家公司的垄断行为破坏了公平竞争环境，对经济可持续发展构成严重障碍。

　　调查结果显示，相关垄断行为在2008年12月8日到2014年4月30日期间一直持续，其中比利时国家铁路公司从2011年11月15日开始参与其中。欧委会给德国国家铁路公司开出的罚单金额最高，为4800万欧元。由于该公司曾在2012年参与过一个垄断联盟而被追究责任，因此被欧委会认定为“惯犯”而加重处罚。比利时国家铁路公司参与垄断联盟时间较短，罚款金额为27万欧元。奥地利国家铁路公司本应被罚3700万欧元，但因积极配合调查，提供了关于垄断联盟的所有信息，罚款被全部豁免。

　　据悉，这三家铁路公司均承认参与了垄断联盟并同意承担相应的法律责任。

　　欧委会主管数字化与公平竞争的执行副主席韦斯塔格表示，铁路货运是节能环保的交通运输方式，对于欧洲经济绿色转型至关重要，而公平竞争又是铁路货运可持续发展的前提条件。“提供铁路货运服务的主要运营商之间形成垄断联盟，从根本上违背了欧盟为可持续的铁路运输提供公平竞争环境的目标，这种共谋行为是不可接受的。”

　　为了维护公平竞争的市场秩序，欧盟多次向欧洲的铁路公司“亮剑”。2015年，欧盟对奥地利国家铁路公司旗下的一家快运公司和德国国家铁路公司旗下一家物流公司，分别开出1740万欧元和3180万欧元的罚单，原因是这两家公司在列车运输业务上组建了价格卡特尔，时间跨度长达8年。

　　2017年，欧盟向立陶宛国家铁路公司开出近2800万欧元的罚单，原因是该公司曾在2008年拆除一段连接立陶宛与邻国拉脱维亚的铁路，以阻止波兰奥伦石油公司的子公司通过其他铁路公司运油。

　　“铁路货运在欧盟货物运输市场缺乏应有的竞争力，其中一个重要原因就是行业垄断。”“欧盟动态”网站对处罚决定表示支持，认为垄断破坏了公平竞争环境，损害了市场主体和消费者利益，只有公平竞争，才能实现资源有效配置和行业健康发展。

　　（本报布鲁塞尔5月16日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月17日 17 版）
(责编：岳弘彬)

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