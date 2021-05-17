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古巴启动本土候选新冠疫苗接种

2021年05月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报墨西哥城5月16日电  （记者刘旭霞）古巴公共卫生部部长波塔尔·米兰达14日表示，该国自主研发的候选新冠疫苗“阿夫达拉”和“主权02”优先接种工作进展顺利，2800多名医务人员和医学专业学生在565个疫苗接种中心参与接种工作。疫苗接种工作的推进将有效减少疫情传播风险，促进国家社会经济活动逐步恢复。

　　古巴12日在首都哈瓦那启动“阿夫达拉”和“主权02”疫苗接种工作，圣地亚哥、马坦萨斯等其他疫情较为严重的省份也将陆续开始接种。

　　古巴公共卫生部日前宣布，“阿夫达拉”和“主权02”疫苗即将完成Ⅲ期临床试验，超过14.5万名医务工作者参与了这两款候选疫苗的临床试验，古巴志愿者累计注射超过41.5万剂这两款候选疫苗，结果显示安全性和有效性良好。古巴为疫情最严重的哈瓦那部分地区民众和全国超过47万名医护人员优先接种这两款疫苗，预计哈瓦那到8月将有超过170万人接种过这两种疫苗。如果Ⅲ期临床试验和优先接种均告顺利，将启动全国大规模接种。

　　据古巴媒体报道，古巴正同时研发5款候选新冠疫苗，其中“阿夫达拉”和“主权02”研究进展较快，有望成为拉美地区最先投入使用的自主研发新冠疫苗。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月17日 17 版）
(责编：岳弘彬)

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