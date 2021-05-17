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投资建设公共设施  追加提供民生救助

泰国推出多项稳定经济措施

本报驻泰国记者  孙广勇
2021年05月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　泰国政府日前批准一项总额为450亿泰铢（1元人民币约合4.86泰铢）的地方新增就业计划，通过在地方投资建设小型项目来创造就业岗位，拉动经济发展。泰国总理巴育表示，这是政府为应对新冠肺炎疫情以及稳定经济而采取的新措施之一。《曼谷商报》分析称，该计划将通过在全国77个府的县镇建设投资额不大、但需要大量劳动力的公共设施，帮助低收入人群度过经济困难。

　　泰国政府还批准了787亿泰铢的经济救助计划，通过向正在执行的“我们胜利”“我们互爱”两个项目追加预算，为符合条件的民众发放补助金。其中，向“我们胜利”项目追加670亿泰铢，总额增至2800亿泰铢，惠及人群超过3350万人；向“我们互爱”项目追加117亿泰铢，总额增至484亿泰铢，惠及人群811万人。

　　今年以来，泰国政府已出台多项民生救济措施，包括在今年下半年计划为1365万持有政府福利卡的民众每月增加200泰铢的生活补贴，为250万特困户每月增加200泰铢的消费补贴等。下半年，泰国还将实施“各付一半”项目第三期，预算为930亿泰铢。该项目可以让年龄18岁以上、未获得政府福利卡的泰国公民在购买日常生活用品时，仅需支付一半的价格，另一半由政府补贴，每人最高额度为3000泰铢。政府还推出了着重刺激中高收入群体消费的计划，符合条件的人群在今年7月至9月消费时，将获得政府发放的一定数额电子代金券，预计将有3100万人受益。

　　泰国国家预算局局长迪差披帕表示，这些资金将帮助经济应对危机。如果疫情持续到明年，政府可以动用2022年紧急预算的890亿泰铢以及财政部的500亿泰铢储备资金。“如果这些资金还不够，可以像去年一样颁布预算转移法案。”

　　目前，泰国正遭受第三波疫情的困扰，一些经济领域遭到冲击，不少人生活出现困难。泰国开泰研究中心专家披彬表示，今年泰国经济增长率可能从早先预测的2.6%降至1.8%。面对第三波疫情，泰国政府没有采取全国性的强制封锁措施，而是按疫情严重程度和发展态势分级施策、动态调控。有分析认为，泰国正在疫情防控与重振经济之间努力寻求平衡。

　　（本报曼谷5月16日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月17日 17 版）
(责编：岳弘彬)

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