本报驻美国记者 吴乐珺

随着中国不断推出新的对外开放举措，以及中国经济率先复苏，众多美国企业在中国市场实现新增长。美中贸易全国委员会近日发布的报告显示，2020年美国对中国的商品出口同比增长近18%。中国美国商会近期的一份报告显示，2/3的美国企业表示计划2021年增加在华投资。众多美国商界人士表示，他们对中国发展前景充满信心。

“中国经济一直在强劲反弹”

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦日前在视频新闻发布会上表示，随着中国经济率先从疫情冲击中复苏，美国对中国的商品出口大幅增长，对中国的出口支持了美国近100万个就业岗位。

“中国经济一直在强劲反弹。”克雷格·艾伦表示，尽管疫情加剧了企业对供应链安全的担忧，但几乎所有会员企业都看到了中国对世界经济的巨大贡献。“我们将长期在中国市场耕耘，不会有企业离开中国。”

“扎根中国市场，获得更多机遇。”中国美国商会近期发布的《美国企业在中国白皮书》指出，中国是世界上规模最大和发展速度最快的市场之一，是美国产品和服务的主要出口市场，许多美国龙头企业的大部分收入来自中国。85%的美国企业表示不打算将生产或采购环节移出中国，2/3的美国企业表示计划2021年增加在华投资。

中国美国商会主席葛国瑞指出，尽管受到疫情等影响，美中经贸关系依然紧密。据美国商务部统计，2020年双边货物贸易总额达到5600亿美元。“值得肯定的是，中国国内有效控制住疫情，这为确保我们的会员企业能够在去年二季度恢复在华正常运营发挥了重要作用。”

近日，投资管理公司美国贝莱德集团获得中国监管部门批准在华开展金融业务。该集团董事长兼首席执行官劳伦斯·芬克近日在一份声明中说：“中国市场代表着重要机遇，有助于实现投资者的长期目标。”

可口可乐公司董事长兼首席执行官詹鲲杰表示，在亚太市场，中国持续引领复苏，该公司第一季度销量已恢复至疫情前水平。他表示，公司将在中国加大投入以提高产能，并提升供应链效率，力求更全面、高效地覆盖消费者需求。

“我们对在华未来发展充满信心”

随着一系列加大知识产权保护和优化营商环境的政策法规出台，中国对外资吸引力进一步提升。中国商务部日前发布数据显示，今年第一季度，中国新设外商投资企业10263家，同比增长47.8%，比2019年同期增长6.7%；实际使用外资金额3024.7亿元，同比增长39.9%，比2019年同期增长24.8%。亮眼成绩，再次展现出中国市场强大的吸引力。

“中国政府一直强调外国投资的重要性，我们的会员企业仍广泛致力于深耕中国市场，特别是在《外商投资法》生效后。”中国美国商会政策委员会主席罗斯表示，中国在知识产权保护方面的改革成效已经显现。

在优化外商投资环境方面，中国商务部全面取消商务领域外资企业审批备案，新修订的全国和自贸试验区外资准入负面清单分别缩减到33条和30条。在知识产权保护方面，中国相关部门正不断改革完善知识产权保护体系，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护，促进保护能力和水平整体提升。

中国美国商会日前发布的《2021中国商务环境调查报告》显示，61%的受访企业视中国为首选投资目的地，反映了外资企业对中国市场日益增长的信心。“在今年的调查中，大多数美国企业对中国市场环境持乐观态度，我们对在华未来发展充满信心。”中国美国商会总裁毕艾伦说。

世界银行发布的《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告指出，中国优化营商环境的改革举措，为全球其他经济体提供了借鉴，有力地推动了全球营商环境水平整体提升。

“美中两国有广阔合作空间”

美中贸易全国委员会的报告分析指出，对华出口贸易几乎使美国所有州和行业受益。2020年，中国是美国45个州的前五大商品出口目的地之一。去年，美国35个州对华出口同比保持增长，其中9个州的对华出口额增长超过10亿美元。克雷格·艾伦表示：“这些出口意味着对美国企业和家庭的支持，这是现在最重要的。”

中国美国商会在发布的白皮书中表示，商会坚决反对任何美中“脱钩”的行为，认为“脱钩”会给两国投资和贸易带来巨大损失，没有人能成为赢家。罗斯呼吁美国政府放弃美中经济“脱钩”的思维，“从根本上讲，与世界第二大经济体完全‘脱钩’的想法，将对美国经济造成破坏”。克雷格·艾伦呼吁取消两国之间加征的关税，因为“关税损害了美国的就业、消费者、企业和我们的全球竞争力”。

“美中两国有广阔合作空间。”中国美国商会在白皮书中呼吁，两国政府应确定和发展全球治理的合作模式，特别是公共卫生和气候变化问题。

福特中国今年第一季度的税前利润实现连续四个季度同比改善。在近期举办的上海国际车展上，“福特中国2.0”计划下的首款全球战略车型——福特EVOS实现全球首秀。福特汽车公司集团副总裁、福特汽车中国公司总裁兼首席执行官陈安宁表示，福特中国正推动电气化、智能化高质量可持续发展，并持续提升以满足消费者需求为出发点的体验升级。

克雷格·艾伦认为，共同应对气候变化是美中双边合作非常重要的领域。美中加强在应对气候变化方面的合作，不仅将增加贸易和投资机会，从长远来看，还将为地球家园创造更加美好的未来。

（本报华盛顿5月16日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 17 版）

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