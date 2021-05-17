本报驻泰国记者 孙广勇

5月的老挝正值热季，地面上腾起厚重的雾气。位于万象郊区的澜沧方舱医院里，中国政府援老抗疫医疗专家组的专家穿上厚厚的防护服，相互在对方身上写下名字和“老挝加油”“老挝必胜”等字样，进入隔离病区。病房里，中国专家详细了解患者病情、进行体格检查，指导疾病监测及治疗。

走出隔离区时，中方专家的衣服已经被汗水浸湿。来不及休息，大家又开始和老方专家讨论患者情况、梳理工作流程，对相关问题给出改善意见。

近期，老挝疫情防控形势趋紧。应老挝政府要求，5月4日，中国政府援老抗疫医疗专家组一行25人抵达万象。专家组因地制宜帮助老方升级疫情防控和救治方案，提高技术水平和应对能力。

抵达老挝的第二天，中国医疗专家组就前往老挝卫生部参加疫情防控例会和现场办公会。会议室内，坐满了老方新冠肺炎收治医院、方舱医院医务人员，还有很多人在窗口和门边聆听中方专家的讲解。老挝医生占达莉是第二次和中方专家合作，她说：“老中双方专家密切配合、精诚协作，我们一定可以赢得这场抗疫斗争的胜利。”

由于万象市病例集中，定点医院床位紧张，万象市卫生厅相关负责人提出，能否在隔离酒店收纳部分轻症病人。中方疾控专家许琳表示，轻症病人是明确的传染源，隔离酒店不具备感染控制分区和医疗废物处理等必备条件，中央空调也会增加疫情扩散的风险。“病人必须收治在指定医院。如果定点医院床位紧张，可以新增方舱医院。”听了中国专家的建议，老方立即加大方舱医院建设力度，澜沧方舱医院、淮宏方舱医院、27公里方舱医院相继扩建。

除了万象，中国医疗专家组还前往老挝北部多省开展工作。专家组深入社区走访，指导各社区实现有序有度精准防控；在固定隔离点、隔离酒店等隔离场所，提出有效防控方案；在新冠病毒采样点，提出建立“人人知晓疫情，人人懂得防护，人人参与控制”的防控模式……老挝友谊医院副院长翁纳空主动找到中国专家组，希望为该医院收治患者提供中药，“去年带来的清瘟解热合剂、健体抗疫合剂、藿香正气胶囊、连花清瘟胶囊等疗效得到了医生和患者的普遍认可”。

自去年3月老挝首次报告新冠肺炎确诊病例以来，中方已向老挝派遣多批医疗专家，援助多批抗疫物资和疫苗。中国驻老挝大使姜再冬表示，中老是命运共同体，理应患难与共、同舟共济。针对老挝疫情形势和特点，中国医疗专家组将协助老方研究新情况、解决新问题。相信在老挝党和政府坚强领导下，老挝人民一定能战胜疫情。

老挝政府副总理吉乔表示，老方衷心感谢中国政府紧急派出医疗专家组，中国用行动诠释了中方对老挝人民的深厚友情，“我坚信，在中国的帮助下，老挝将在最短时间内战胜疫情”。

（本报曼谷5月16日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 03 版）

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