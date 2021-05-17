米尔顿·波马尔

中国共产党是有能力、有担当的执政党，是中国人民的主心骨，领导中国人民克服重重挑战，找到了适合中国的发展道路

1956年，我的祖父第一次访问中国，自此我们家与中国结下了不解之缘。20世纪70年代，祖父作为巴西共产党代表团成员再次访问中国，受到中国领导人的接见。1981年起，我的父亲也多次访问中国，致力于推动巴中两国合作。在他们眼中，中国是个充满希望的地方，中国的发展将“令世界惊喜”。

1997年，我也来到中国这个充满活力的东方大国。20多年间，我到过中国的很多地方，目睹了中国经济的持续腾飞，清晰感知到世界对中国与日俱增的关注。我们家三代人见证了中国半个多世纪的巨大变迁，特别是经济社会的快速发展给广大人民带来的福祉。

改革开放以来，中国成功从一个贫穷国家稳步发展成为世界第二大经济体。这样的巨大跨越无疑是人类历史上的奇迹。无数事例和数据能够证明中国取得的巨大发展成就，但我更真切和更震撼的感受，则来自于不同时期到中国的亲身探访、亲眼观察。

2008年北京奥运会和2010年上海世博会让全世界对中国刮目相看。人们惊讶地发现，中国早已经发生了翻天覆地的变化。现在再来中国，我甚至有些担心自己会落伍，跟不上中国科技不断创新的脚步。

尤为难得的是，中国始终追求共同繁荣发展，特别是关注贫困群体、注重农村地区的发展。改革开放40多年来，7亿多中国农村贫困人口成功脱贫，没有其他任何一个国家可以实现这样的成就。记得上世纪90年代，我曾到过中国一些农村地区，村民大都住土坯房。近年再次访问时，农村地区的面貌焕然一新。很多人住上了精致的楼房，家里通了网络，越来越多的农村居民拥有摩托车、汽车等交通工具。农业生产水平同样不断提高。有一次在黑龙江省参观，我看到农田里大型机械化设备、无人机配备齐全，令人印象深刻。

我长期关注中国农村地区的扶贫减贫。在我看来，中国取得脱贫攻坚战全面胜利，离不开中国共产党的坚强领导。中国领导人一直非常重视农村发展，深入贫困地区考察，与当地民众亲切交流。中国共产党制定了正确的政策，多措并举帮助贫困人口脱贫。中国推出的国家乡村振兴战略规划，致力于改善农村地区居民生活水平、发展农业，有利于给农村地区带去更多产业、更优质的教育资源，吸引人才回流。

中国共产党是有能力、有担当的执政党，是中国人民的主心骨，领导中国人民克服重重挑战，找到了适合中国的发展道路。事实证明，中国特色社会主义道路是最适合中国的发展道路。中国取得脱贫攻坚战全面胜利，中国特色社会主义制度体现优越性。我期待在疫情结束后尽快访问中国，进一步学习中国农村发展的成功经验。

（作者为巴西圣卡塔琳娜联邦大学中国研究院副研究员）

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 03 版）

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