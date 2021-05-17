本报驻尼日利亚记者 姜 宣

图为中企承建的阿布贾城铁1号线、3号线与阿卡铁路三线交会。

中土集团供图

尼日利亚国家统计局最新公布的数据显示，2020年，中国成为尼日利亚全球最大贸易伙伴，对华贸易总额占尼全球贸易总额的19.6%。今年是中尼建交50周年，在共建“一带一路”和中非合作论坛框架内，中尼深化各领域合作，为构建更加紧密的中非命运共同体作出积极贡献。

基建发展——

“对尼日利亚经济复苏起到积极作用”

由中国土木工程集团有限公司（中土集团）承建、位于尼日利亚西南部的拉各斯轨道公共交通红线轻轨项目近日开工。拉各斯州州长巴巴吉德·桑沃—奥卢在开工仪式上致辞说，作为经济中心，拉各斯的轻轨项目有助于政府建立高效和可持续的交通系统，改善民众生活质量，拉动经济增长。

多年来，中国企业积极参与尼日利亚各地铁路、公路、机场、港口、自贸区、水电站等基础设施建设，合作推动尼经济社会发展和民生改善。

在尼日利亚西北部，中企承建的该国最大水电站——宗格鲁水电站4月底按期实现下闸蓄水目标，配套移民新村、医院、学校等建设进展顺利。预计年底实现首台机组发电，届时将显著缓解当地电力紧张情况。

在中部尼日尔河沿线，直通南部三角洲的中线铁路去年9月正式开通运营，未来有望实现年载客量近100万人次、年载货量约350万吨。尼铁路公司总经理奥基里亚表示：“这条交通大动脉将对尼日利亚经济复苏起到积极作用。”

在西南部沿海，莱基深水港建设如火如荼。据了解，该港建成后将成为西非最大港口，极大缓解现有其他港口压力，并与配套的中尼经贸合作区莱基自贸区深度对接，进一步激活当地经济发展潜力。

“尼中建交50年来，双方相互信任、密切协作，取得丰硕合作成果，给两国和两国人民带来巨大利益。”尼日利亚总统布哈里表示，中方提供的大力支持，有效缓解了尼基础设施欠发展以及粮食不足等问题，为尼实现可持续发展发挥了至关重要的作用。

人才培养——

“为深化尼中两国友谊作出新贡献”

在中地海外集团投资建立的瓦拉农场，尼日利亚小伙卡马图已经成长为水稻试验项目负责人，并兼职技术顾问，为当地更多农户增产增收提供支持。在他的帮助下，当地3个种植大户去年水稻平均亩产达560斤，超出原产量2倍多。卡马图说：“没有中国公司传授农业技术知识，我们就不会有今天的好生活。”

自2005年启动以来，瓦拉农场项目采取“公司+农户”的培育模式，中国技术专家手把手向当地农民传授农业技术，还培育出水稻品种“伽瓦1号”，当地水稻平均产量提高30%以上。

去年底，天津中德应用技术大学、天津铁道职业技术学院与阿布贾大学合作，开设鲁班工坊，围绕电气电子、机械、土木等3个专业为尼培养实用人才。阿布贾大学校长那奥拉表示，鲁班工坊将为尼日利亚教育、前沿技术和经济发展作出重要贡献。

2019年以来，华为通过“未来种子”等项目，为尼日利亚云计算、人工智能、移动网络和大数据等领域发展培养人才。尼通信部部长什图表示，数字人才培养契合尼人力资源发展规划，已有15所大学、1万多名大学生参与华为举办的信息与通信技术技能大赛，将来还会有越来越多的人参与其中，更多人得到培训，助力尼新兴产业发展。

阿卡铁路通车后，中方企业提供全方位技能培训，培养了一大批铁路运营管理人才；阿布贾城铁正式开通前，近百名尼日利亚青年跟随中方学习通信系统专业课程，现已承担起城铁运营的主要任务；中土集团正在承建的尼日利亚交通大学项目，将助力尼自主建设并运营铁路等重大交通基础设施……

尼驻华大使巴巴·艾哈迈德·吉达说：“中国企业积极落实中非合作论坛北京峰会精神，坚持‘授人以渔’，为尼交通运输建设和管理、信息通信技术等领域培养人才。双方密切合作将为深化尼中两国友谊作出新贡献。”

抗疫合作——

“推动尼中战略伙伴关系不断取得新进展”

面对疫情挑战，中方同包括尼日利亚在内的非洲国家携手抗击疫情，展现了中非患难与共的兄弟情谊。

在中国抗击疫情的关键时刻，尼日利亚各界通过多种形式表达对中国的坚定支持。布哈里发表声明说，中国遏制疫情的努力以及就此同国际机构和其他国家的密切沟通协作堪称典范。尼联邦参议院外事委员会主席布尔卡秋瓦表示，中国为抗击疫情作出艰苦努力，世界应对中国的抗疫行动予以赞许。

为帮助尼日利亚抗击疫情，中国政府提供了多批医疗物资援助，派遣相关医护和技术人员，及时同尼方分享疫情防控经验。中国企业和民间机构捐赠大量医疗物资和设备，帮助尼方抗击疫情。

在阿布贾今日剧院，中企负责改建了尼最大的方舱医院，两周内完成基本建设工作，并派专家协助进行设备安装和调试，对尼医护人员进行培训。尼医疗协会主席因诺森特·乌贾表示，尼日利亚与中国开展抗疫合作，不断提升了抗击疫情的能力和水平。

尼日利亚卫生部长埃哈尼尔表示，中国向尼援助医疗物资、及时分享诊疗经验，是最早为尼抗疫提供支持的国家之一。“长期以来，中方帮助尼建设道路和医院等基础设施。尼方期待同中方加强疫苗、医护人员培训等方面的合作，推动尼中战略伙伴关系不断取得新进展。”

尼主流媒体《领导者报》发表评论文章指出，中国是尼值得依赖的合作伙伴。尼日利亚应巩固与中国的传统友谊，深化战略伙伴关系，借鉴中国发展经验，团结互助，实现共赢。

（本报阿布贾电）

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 03 版）

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