新华社开普敦5月16日电（记者吕天然）南非警方16日说，该国立法首都开普敦一地区15日发生多起枪击事件，造成11人死亡、7人重伤。

开普敦所在的西开普省警方在一份声明中说，开普敦卡耶利查地区15日发生多起枪击事件。当天上午发生的第一起枪击事件导致一名男子死亡，死者身上有多处枪伤。当天下午发生的第二起枪击事件据信与第一起有关联，造成一名索马里人死亡、一名索马里人重伤。此后又有3名男子在不远处被枪杀。

此外，卡耶利查地区一间杂货店当天下午发生枪击事件，造成两名男子当场死亡，另有两名索马里人在杂货店附近遭枪击身亡。这几起枪击事件造成多人重伤，其中两名伤者在送到医院后不治身亡。

据报道，当地警方已在事发区域加强警力部署，并对枪击事件展开调查。西开普省代理警察总监滕比西莱·帕特基莱说，警方正在追踪嫌疑人，并调查在卡耶利查地区活动的敲诈勒索团伙，不排除他们与枪击事件有关联。

开普敦是南非立法首都，该市一些地区长期被黑帮控制，暴力事件频发。

(责编：郝江震、岳弘彬)