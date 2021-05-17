新华社北京5月16日电 国务委员兼外长王毅16日主持联合国安理会巴以冲突问题紧急公开会。会议以视频方式举行，巴勒斯坦、约旦、埃及、突尼斯、挪威、爱尔兰、阿尔及利亚外长，俄罗斯副外长，阿盟代表，以色列、美国、爱沙尼亚、越南、墨西哥、肯尼亚、英国、印度、尼日尔、圣文森特和格林纳丁斯、法国常驻联合国代表出席。联合国秘书长古特雷斯、联合国中东和平进程特别协调员文内斯兰向会议作了通报。

王毅表示，以色列和巴勒斯坦冲突不断升级，造成包括妇女和儿童在内的大量人员伤亡，形势十分危急严峻，停火止暴刻不容缓。国际社会必须紧急行动起来，全力阻止局势进一步恶化，全力防止地区再陷动荡，全力维护当地人民生命安全。

王毅指出，巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心。中东不稳，天下难安。只有全面、公正、持久地解决巴勒斯坦问题，中东地区才能真正实现持久和平和普遍安全。针对当前紧张局势，中方主张：

第一，停火止暴是当务之急。中方强烈谴责针对平民的暴力行径，再次敦促冲突双方立即停止军事和敌对行动，停止采取包括空袭、地面进攻、发射火箭弹等恶化局势的行动。以色列尤其要保持克制。

第二，人道援助是迫切需要。我们敦促以色列切实履行国际条约义务，尽快全面解除对加沙的封锁围困，保障巴勒斯坦被占领土平民的安全和权利，为人道援助提供准入便利。国际社会要向巴勒斯坦提供人道援助，联合国要发挥协调作用，全力避免发生严重的人道主义灾难。

第三，国际支持是应尽义务。安理会必须就巴以冲突采取有力行动，重申对“两国方案”的坚定支持，推动局势尽快降温。由于一个国家阻拦，安理会至今未能发出一致声音。我们呼吁美国承担应尽责任，采取公正立场，支持安理会为缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。我们也支持联合国、阿盟、伊斯兰合作组织和其他对地区有重要影响的国家发挥更加积极作用，形成更广泛、更有效的促和努力。

第四，“两国方案”是根本出路。巴以问题归根结底要在“两国方案”基础上寻求长期解决。正义已经迟到，但不能永远缺席。中方支持巴以双方在“两国方案”基础上尽快重启和谈，早日建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，从根本上实现巴勒斯坦和以色列的和平共存，实现阿拉伯和犹太两大民族的和谐相处，实现中东地区的持久和平。

王毅强调，中国是巴勒斯坦人民的真诚朋友。当前形势下，中国国家主席习近平2017年提出中方关于解决巴勒斯坦问题的“四点主张”更具重要现实意义。中方担任安理会轮值主席以来，把应对当前中东紧张局势作为重中之重，推动安理会多次审议巴勒斯坦问题。我们将继续加大劝和促谈力度，履行好安理会主席的职责。我们重申对巴以双方和平人士来华开展对话的邀请，也欢迎巴以双方谈判代表在华举行直接谈判。

王毅最后表示，联合国和安理会能否有所作为，世界人民在看，历史也在记录。我们应该也必须团结一致，站在和平正义一边，站在公道良知一边，站在历史正确一边，践行真正的多边主义，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久的解决。

与会代表感谢中方主持召开此次紧急公开会，普遍呼吁以巴双方立即停火止暴，遵守有关安理会决议和国际法，推动局势降温。各方认为安理会成员和国际社会应发出一致声音，公正推进巴以和谈进程，努力推动巴以两国实现和平共处。

(责编：郝江震、岳弘彬)