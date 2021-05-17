新华社联合国5月16日电 联合国安理会16日就巴以冲突问题举行紧急公开会之后，中国常驻联合国代表张军同挪威、突尼斯常驻联合国代表会见记者，就当前巴以冲突局势发表共同谈话。

三国代表对加沙局势和平民伤亡数量上升表示严重关切，呼吁立即停止敌对行动，充分遵守包括国际人道法在内的国际法，保护平民、特别是保护儿童。三国代表要求立即停止一切暴力、挑衅、煽动和破坏行为以及驱离计划。三国代表关切东耶路撒冷的紧张局势和发生的暴力活动，尤其是发生在包括阿克萨清真寺等圣地内和附近的暴力活动，敦促保持最大程度克制，尊重圣地的历史现状。三国代表敦促当事双方尽快一道缓解紧张局势并停止暴力。三国代表重申支持根据联合国有关决议和国际法，通过谈判达成“两国方案”，并敦促为此强化和加快外交努力。

张军表示，王毅国务委员兼外长在主持安理会会议时全面阐述了中方对当前巴以冲突局势的主张。国际社会的当务之急是推动停火止暴，同时，推进巴勒斯坦问题持久公正解决也同样重要。安理会对此承担着重要责任，必须行动起来，推动当事方尽快缓解紧张局势，停止敌对行动，推动中东和平进程重回正确轨道，落实安理会相关决议和“两国方案”。

张军表示，没有巴勒斯坦问题的政治解决，巴以双方和中东地区就难以实现真正和平。作为安理会5月轮值主席，中方将继续推动安理会采取行动，一致发声，通过政治对话结束当前危机。中方呼吁所有安理会成员加入到国际社会的共同努力中来。

巴以局势近期升温以来，中国、挪威、突尼斯三国在安理会密切协作，先后两次推动安理会举行紧急磋商，并提出主席新闻谈话草案，引导安理会为缓解紧张局势发挥积极作用。三国外长共同出席了5月16日安理会紧急公开会。

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