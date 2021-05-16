新华社北京5月16日电 综合新华社驻外记者报道：当地时间15日晚至16日晨，以色列与巴勒斯坦加沙地带武装之间严重冲突依然持续，以军对加沙地带多个目标发动空袭，包括巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人叶海亚·辛瓦尔在加沙地带南部的住宅。黎巴嫩、美国、德国、英国、法国等国民众举行声援巴勒斯坦游行，抗议以色列空袭。

加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉16日说，以军战机当天凌晨轰炸加沙城中部瓦赫达大街的住宅楼，造成33人死亡，其中包括12名妇女和8名儿童；另有50人受伤，伤者多数是儿童和妇女。民防人员目前仍在搜寻废墟下的幸存者。连日来以军空袭和炮击共造成巴方188人死亡、1230人受伤，死者中有55名儿童和33名妇女。

以色列国防军16日在声明中说，过去24小时，以军战机空袭哈马斯等武装组织位于加沙地带的90余个军事目标，其中包括叶海亚·辛瓦尔及其兄弟穆罕默德·辛瓦尔位于汗尤尼斯的住宅、多名哈马斯高级官员住宅、30余个地下隧道、数十个武器生产储存地点等。以色列总理内塔尼亚胡15日晚表示，以军将继续对加沙地带武装派别的袭击“作出有力回应”，直到以色列人民的安全得到恢复。

黎巴嫩首都贝鲁特、北部城市的黎波里等多地15日举行声援巴勒斯坦的示威游行。此外，大批黎巴嫩人和巴勒斯坦人当天继续在黎南部边境地区向以色列抗议示威，一些人攀爬黎以两国隔离墙，挂上巴勒斯坦旗帜。以色列军队向抗议者发射催泪弹并开枪射击，两名巴勒斯坦人中弹受伤。

为防止局势失控，黎巴嫩军方在黎以边界沿线部署兵力并设立检查站，阻止抗议者靠近两国边界围栏。以军方发言人阿维哈伊·阿德雷伊15日早些时候呼吁黎巴嫩阻止“破坏分子”靠近以黎边界。

据美国媒体报道，华盛顿、洛杉矶、纽约、波士顿、费城、亚特兰大等美国多个城市15日举行支持巴勒斯坦人、要求以色列停止空袭加沙的游行示威活动。在华盛顿，数千名示威者从华盛顿纪念碑涌向国家档案馆；在洛杉矶，数千名示威者手持支持巴勒斯坦的标语向以色列总领事馆行进，一度中断了城市西部一条主干道交通。

德国民众日前举行多场声援巴勒斯坦的游行，游行者焚烧以色列国旗并向犹太教堂投掷石头。德国联邦政府新闻发言人赛贝特说，和平示威反对以色列政策是合法权利，但德国政府不能容忍反犹游行。

英国伦敦、利兹、加的夫等城市民众15日分别举行游行示威，声援巴勒斯坦，并呼吁英国政府不要支持以色列，而应协助各方尽快结束冲突。

伦敦的示威游行规模最大，据示威活动主办方统计，约10万人参加游行。示威者当天从市中心的海德公园一路游行至以色列驻英国大使馆。他们挥舞着巴勒斯坦国旗，手持“停止轰炸加沙”标语，呼喊“让巴勒斯坦自由”口号，抛洒绿色和红色的烟雾。主办方发言人说，英国政府必须立即采取行动，“不能再允许以色列对巴勒斯坦人民施加残酷暴行和压迫而不受惩罚”。

英国外交部发言人表示，巴以冲突“令人深忧，必须结束”。发言人说：“双方都需要降级冲突，给各自的人民带来希望，而这只能通过政治对话实现。”

法国首都巴黎以及尼斯、斯特拉斯堡等城市民众15日举行游行示威，声援巴勒斯坦。示威者呼喊“解放巴勒斯坦”“以色列走开，巴勒斯坦不属于你”等口号。据法国内政部统计，全法国游行人数约2.2万人，巴黎约有2500至3500人。

据爱尔兰国家广播电视公司报道，爱尔兰首都都柏林以及科克、戈尔韦等地15日举行声援巴勒斯坦的示威游行活动。有数百人从都柏林市中心步行至以色列驻爱尔兰大使馆外举行抗议活动。爱尔兰警方说，抗议者在活动结束后和平离开，没有人在活动中被捕。（参与记者：刘宗亚、刘品然、张远、熊思浩、尚昊、张代蕾、徐永春、张琪）

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