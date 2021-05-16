新华社伦敦5月16日电（记者许凤）随着中国同世界联系日益紧密，越来越多中国美食受到海外民众关注和喜爱。陕西名吃“biangbiang面”就是这样一个火到国外的新“网红”。

英国广播公司日前在其网站刊文《西安美食：一种名字写不出来的中式面食》，详细报道西安街头面店师傅做“biangbiang面”的全过程。

报道解读说，面的名字是受面团不断拍击案板时发出的声音启发而来。“biang”字包含“丝”“马”“长”字等元素，体现出西安作为古代丝绸之路起点的历史地位、人们对当时主要交通工具马的敬意以及面条在长度上的特点。报道说，笔画繁多的“biang”字虽不是正式汉字，但这款外形和风味都独具特色的面条已“风靡世界”。

报道说，过去几百年里，“biangbiang面”在中国不过是一道不起眼的地方食品。近年来，社交媒体对“biang”字产生兴趣，也让这款美食变得广为人知。

报道采访了几名在美国纽约和英国伦敦开设陕西风味餐厅的老板。他们最初的想法可能比较简单，只是想用家乡美食抚慰自己的思乡情。在此过程中，凉皮、肉夹馍和“biangbiang面”等陕西风味美食被越来越多人品尝，让国际食客对中国食物“有了越来越细致的了解”，越来越多人“意识到中国烹饪的地区差异”。海外民众对中国食物的认识已不只是停留在诸如粤菜点心、上海小笼汤包和火辣川菜这些“老牌”美食上。

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