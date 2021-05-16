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中老铁路所有通信铁塔组立完成

2021年05月16日15:31 | 来源：新华社
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　　新华社万象5月16日电（记者章建华）随着老挝首都万象北郊一座通信铁塔最后一层平台的螺母紧固完成，中老铁路磨丁站至万象站段通信铁塔15日全部组立完成。

　　负责中老铁路建设、运营的老中铁路有限公司总经理肖乾文16日对记者说，中老铁路全线共设计通信铁塔67座，由中国铁建电气化局承建的磨丁站至万象站段64座通信铁塔工程近一半位于热带无人、少人区，多数在山区腹地，地理条件复杂，交通条件差，施工难度大。雨季期间大型施工机械无法正常进场，只能采取最原始的人畜背驮运输施工所需的大量材料设备。

　　中国铁建电气化局中老铁路项目部负责人李春盛15日对记者说，为高质量按期完成铁塔组立，面对复杂的施工环境和艰难的施工条件，项目部提前筹划、周密部署，克服疫情影响、材料进场运输不便、雨季施工、高温气候、后勤保障不便等困难，编制施工工艺标准，严格控制作业流程，确保工程技术和质量达标。

　　2020年3月31日，中国铁建电气化局开始浇筑中老铁路万象站40米四管通信铁塔，拉开中老铁路全线通信信号工程建设序幕。

　　中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长400多公里。该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。

(责编：燕勐、杨牧)

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