人民网华盛顿5月16日电 （记者李志伟）美国囤积大量新冠疫苗引起很大争议，当地媒体批评了这一做法。美媒报道说，美国新冠疫苗过剩情况“惊人”，呼吁美国向世界提供其囤积的疫苗。彭博新闻社评论道，美国“处于公共卫生、道德和外交的十字路口”。

据彭博新闻社报道，美国疾控中心数据显示，美国积压了超过2700万剂莫德纳新冠疫苗、3500万剂辉瑞新冠疫苗。公共卫生专家呼吁，美国应该将仓库里堆积的新冠疫苗运送到印度等疫情肆虐的地方。

加州大学旧金山分校医学教授莫妮卡·甘地表示，“这里（美国）的新冠疫苗供过于求；这里（美国）有过剩的新冠疫苗”。她呼吁美国将这些疫苗运往正在遭受严重疫情的印度。

彭博新闻社评论表示，“中国出口的新冠疫苗比任何国家都要多，这提高了中国的国际形象并增加了中国的影响力。”

彭博新闻社文章发问道，“现在美国疫苗接种工作的目标是那些不急于打疫苗的人们或低风险人群，美国是否还应该每周购买和分发数百万新冠疫苗？美国是否应该减少疫苗订单，让药品生产商能够释放产能，为那些有需要的国家提供更多的疫苗？”

《纽约时报》社评谈到，现在美国“是时候给世界其他地区提供帮助了”，这是“义务与机遇并存的时刻”。“不幸的是，拜登政府迄今为止仍未采取大胆、全面的策略，来尽快帮助世界接种疫苗。”《纽约时报》认为，“美国和世界上最富有的一些国家正面临巨大的道德挑战。”

彭博新闻社报道称，拜登政府已表示在未来几个月向其他国家提供阿斯利康新冠疫苗，但是“这些都是美国不需要或不想用的疫苗”。没有迹象表明，美国确保本国“比充足还要更多”的疫苗供应政策会在短期内发生改变。

彭博新闻社报道，美国目前已开始对12岁至15岁青少年接种疫苗，很快将授权对12岁以下儿童接种疫苗，而这一人群的感染风险较小。这会减少其他国家脆弱人群得到疫苗的可能。

美国疾控中心前代理主任查德·贝瑟表示，“如果我们真的愿意在疫苗接种方面采取道德的方式，那么我们应该给最脆弱的人群提供疫苗，无论他们在哪里。但是这在政治上不现实。”

美国沃克斯新闻网的一篇文章指出，在美国，一半以上的成年人接种了至少一剂疫苗，新冠确诊病例降至11个月以来新低，许多美国人聚会、旅行并陶醉于已接种疫苗的状态。与此同时，印度、巴西等贫穷国家，每天有成千上万的人死于新冠肺炎。哥伦比亚大学医学教授克雷格·斯宾塞指出，几乎有十多个国家是“疫苗荒漠”，那里治疗新冠的医生都没有接种疫苗。

美国沃克斯新闻网评论说，美国的新冠疫苗过剩情况是惊人的，如果美国不尽快向世界提供这些疫苗，这是“道德上的暴行”。“美国应该向世界提供其过剩的疫苗，就是现在”。

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